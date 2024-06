Arraial do Parque da Mônica tem pocket show com participação de Chico Bento e Rosinha

Que tal preparar seu chapéu de palha e sua camisa xadrez colorida para uma festa de “arraiar” no Parque da Mônica? Chico Bento, Rosinha e a Turma da Mônica convidam o público para um divertido pocket show alusivo às festas juninas, tradicionais por todo o país. A apresentação promete muita diversão, surpresas e encantamento para as crianças e famílias.

Produzida pela Mauricio de Sousa Produções Ao Vivo e pelo Parque da Mônica, a atração fica em cartaz ao longo do mês de junho, até o dia 30, com apresentações sempre entre 14h e 14h20, no Palco Principal, de acordo com as datas em que o parque estará em funcionamento.

Para mais informações sobre o funcionamento do Parque da Mônica, basta acessar o site: https://parquedamonica.com.br/

Onde: Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas, 22.540 – São Paulo – SP