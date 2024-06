Arraiá do Shopping Campo Limpo tem resgate de tradições juninas

Com a proximidade das festas juninas, o Shopping Campo Limpo, em parceria com a Fesfeira, está prestes a dar início a um dos eventos mais aguardados do ano: o Arraiá do Shopping Campo Limpo. Com entrada gratuita, comidas típicas, brinquedos infantis e muita música, a festa ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho, prometendo muita festa e diversão.

A festa será um grande resgate das tradições juninas, oferecendo brincadeiras típicas, músicas temáticas e brindes, além de reunir delícias da gastronomia. Entre as operações lançadas estão Mi Kaza, Le Porquet, La Cuisine, Caro Mio, Cozinha de Salsabil, Kadu Churros, Bolinho do Rei, Santa Grelha e Carlinha Cook, garantindo uma diversidade de opções gastronômicas.

Para Natalia da Silva, Gerente de Marketing do Shopping Campo Limpo, “o Arraiá é uma oportunidade de diversão gratuita para toda a região, que além de reunir a população local e do entorno, reúne também uma gama de comerciantes e produtores. Estamos muito animados com toda a programação e esperamos que o nosso público também esteja”, destaca.

Um dos destaques do evento será uma quadrilha tradicional, que contará com a participação dos alunos do projeto social Viver Melhor, uma iniciativa que visa melhorar a saúde para pessoas com 50 anos ou mais, por meio da atividade física e dança. Essa apresentação especial promete emocionar e trazer ainda mais alegria ao arraiá.

Além das delícias gastronômicas, a festa terá brincadeiras clássicas como pescaria e quadrilha. Para animar ainda mais a festa, há música ao vivo nos dois dias, com gêneros como MPB, sertanejo, forró universitário e o famoso artista de rua, Porquinho da Paulista.

O evento também contará com espaços dedicados às crianças e os pequenos poderão se divertir em brinquedos infláveis ​​(com valor adicional).

Serviço

Dias: 22 e 23 de junho

Horário: sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 20h

Local: Estrada do Campo Limpo, nº 459 – Piso G3 (estacionamento externo) – Vila Prel – São Paulo/SP

Entrada gratuita