Arraiá do Pedroso é remarcado para este domingo

A 3ª edição do Arraiá do Pedroso, inicialmente prevista para o último dia (30), foi remarcada para este domingo (7). Organizado pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o evento encerra as atividades do Junho Verde, mês dedicado à sensibilização ambiental. A festa será realizada das 10h às 16h, no Parque Natural Municipal do Pedroso, oferecendo uma série de atrações.

Os visitantes poderão desfrutar de barracas com comidas típicas, bebidas e artesanatos. Além disso, alunos da Faculdade de Medicina ABC participarão do evento, apresentando trabalhos de extensão que abordam temas ambientais e de saúde.

A criançada, por sua vez, poderá participar de atividades de educação ambiental que incentivam a reciclagem e a adoção de ações sustentáveis. Entre as opções, estão os jogos “Boca do Lixo Reciclável”, “Pescaria”, “Correio Elegante”. Também haverá a tradicional quadrilha, animada por um palhaço junino.

O Parque do Pedroso fica na Estrada do Pedroso, 3.000, no Parque Miami.