Arraiá do MIS: Maratona Infantil de junho entra no clima das festas juninas

Em clima de festa junina, esta edição da Maratona Infantil transformará os espaços do MIS – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo- num grande arraiá. O público contará, no domingo, dia 23 de junho, das 10h às 17h, com barracas de jogos típicos, como pescaria, boca do palhaço e argolas, além de brincadeiras tradicionais como corrida do saco e ovo na colher. Animando ainda mais as famílias, a famosa quadrilha não poderia faltar e promete não deixar ninguém parado. Aulas de xilogravura para crianças, chapéu de palha e biscoitos decorados são outras atrações que vão rechear o dia de atividades gratuitas.

A Maratona Infantil é um programa mensal do Museu da Imagem e do Som que ocupa diversos espaços do museu com programação cultural gratuita para crianças e suas famílias. Em cada edição, um tema é proposto para conduzir a curadoria das atividades, sempre em sintonia com os temas do museu e com a experiência de tornar o espaço museal acessível para todas as idades. Entre as atrações, destacam-se contações de histórias, aulas práticas de diversas técnicas e linguagens, peças de teatro, espetáculos musicais, sessões de cinema, entre muitas outras.

PROGRAMAÇÃO | Maratona Infantil: Especial Arraiá no MIS

Aula de Massinha de Modelar | com Play-Doh

Área externa | 10h às 16h | intervalo das 12h às 13h | a partir de 3 anos

As crianças podem soltar a imaginação e criar esculturas feitas com massinhas de modelar.

Aula de Desenho Livre| com Giotto

Área externa | 10h às 16h | intervalo das 12h às 13h | a partir de 3 anos.

Cada participante realizará uma atividade utilizando a técnica de aquarela.

Aula de Meias em Fantoche | com Puket*

Foyer Auditório MIS | 10h às 17h | intervalo das 13h às 14h | 10 vagas | 3 a 10 anos

Durante a aula, as crianças serão convidadas a embarcar em uma jornada criativa, explorando a arte de reutilizar as meias e transformá-las em algo novo e único. É uma oportunidade de aprender sobre sustentabilidade e reaproveitamento de materiais de forma lúdica e divertida.

Vem jogar com a gente | com Adolfo Brinquedos

Área Externa | 10h às 16h | Distribuição de fichas por ordem de chegada | Ingressos limitados | Sujeito a lotação

Neste arraiá, teremos 7 barracas de jogos: Boca do Palhaço, Pescaria, Roleta, Tomba Latas, Frango na panela, Argolas, Canaleta para que toda a família possa se divertir!

Brincadeiras Juninas | com Os Topetes

Área Externa | 10h às 17h | Sujeito a lotação

Trajando suas roupas caipiras, Os Topetes convidam crianças e adultos para se divertirem com atividades e brincadeiras de época que são típicas brincadeiras de festa junina. Momentos de diversão com a corrida do saco, corrida do ovo na colher, além de gincanas como: cabo de guerra, passa o chapéu, cabra-cega e muitas outras atividades lúdicas e divertidas que prometem agitar este Arraiá!

Aula de Xilogravura no Isopor| com Markito Alonso

Foyer Térreo| 10h, 12h e 14h | Duração: 45 minutos cada | 15 vagas |a partir de 5 anos

Nesta aula as crianças irão aprender, utilizando tampa de caneta, isopor e tinta guache, como fazer uma xilogravura e suas possibilidades, abrindo os horizontes para a literatura de cordéis e as festividades juninas. O objetivo é apresentar esta técnica, difundida na literatura de cordel, de maneira lúdica e sua relação com as festividades juninas.

Anarriê! Para cantar e dançar a cultura popular | com Lili Flor e Paulo Pixu*

Auditório Térreo | 11h e 13h | Duração: 30 minutos | 172 lugares | Livre

O espetáculo é um convite para a festa da colheita onde habita a poesia, a dança e as cantigas populares. Com um repertório que ressalta as canções tradicionais dos arraiais entremeadas com os versos da literatura de cordel, a dupla convida o público para brincar o São João com as canções de artistas consagrados da cultura popular.

Aula de Biscoitinho Decorado| com Prendas Minhas*

Foyer Térreo | 10h e 15h | Duração: 60 minutos cada | 20 vagas |a partir de 4 anos

Venha participar da nossa deliciosa aula de Biscoitos Juninos! Nesta atividade festiva, você aprenderá a decorar biscoitos em formatos típicos de Festa Junina, utilizando glacê real e confeitos variados. Sob a orientação de instrutores experientes vamos transformar biscoitos em verdadeiras obras desenvolvendo nas crianças suas habilidades decorativas de forma divertida e envolvente!

Aula de Chapéu de Palha | com Prendas Minhas*

Foyer Térreo | 11h e 13h | Duração: 60 minutos cada | 20 vagas |a partir de 4 anos

Participe da nossa aula de customização de Chapéu de Palha e entre no clima das Festas Juninas! Decore seu chapéu com flores, fitas, tecidos e apliques juninos. Em um ambiente alegre, crie um acessório único e festivo para completar seu visual junino.

Minha vida é andar pelo Brasil | com Teatro de Marionetes

Área externa | 10h30 e 13h30 | Duração: 20 minutos cada |Livre

“A vida do viajante”, do grande Luiz Gonzaga inspira o espetáculo “Minha vida é andar pelo Brasil”. Recorrendo à costumes, fábulas, temas e motivos do nordeste brasileiro, os atores bonequeiros contam uma história envolvente e cativante, através dos olhos de um Superfotógrafo, que, maravilhado com nossas riquezas culturais, registra tudo com as lentes de sua câmera, na expectativa de poder revelar ao mundo um pouco das belezas brasileiras.

Bandeirola Criativa| com Educativo MIS*

Foyer Térreo | 11h e 14h | Duração: 60 minutos | 10 vagas | a partir de 7 anos

Em clima de festa junina, o Educativo MIS convida você a criar sua própria bandeirola personalizada! Pintando em cerâmica fria, exercitamos a criatividade e a coordenação motora enquanto deixamos a imaginação fluir e a fantasia se tornar realidade através da arte em cerâmica.

Intervenções de Realejo Ecológico | com Cia Bafafá

Área externa | 10h e 13h30 | Duração: 20 minutos | Livre

Com trilha sonora, o papagaio Joaquim interage com o público escolhendo e entregando bilhetinhos da sorte. Uma tradição repaginada dos realejos tradicionais, que usavam de pássaros treinados, este novo personagem resgata a memória de uma prática com um olhar atual e com respeito à fauna brasileira.

Bingo | com Cia Bafafá

Área externa | 11h30 | Duração: 60 minutos | Livre

“Dois patinhos na lagoa!” Junte todas as gerações da família e concentrem-se nos números! O bingo junino, uma tradição muito popular durante as festividades juninas no Brasil estará presente na Maratona do MIS! Prêmios divertidos e variados aguardam por todos! Venham preparados para gritar “Bingo!”

Quadrilha | com Cia Bafafá

Área externa | 12h30 | Duração: 20 minutos | Livre

Uma dança coletiva tradicional das festas juninas que conta com a participação do público. Com músicas típicas vamos pegar o caminho da roça, sô!

Canções Juninas | com Cris Barulins e Grupo*

Auditório MIS| 16h | Duração: 50 minutos | 172 lugares | Livre

O show musical reúne diversas canções autorais e clássicos juninos, com ritmos de xote, baião, rastapé e boi do Maranhão. O quarteto musical, acompanhado de um/a dançarino/a, convida a plateia a dançar, adivinhar instrumentos e elementos da festa junina e conhecer a história do Boi, que simboliza diversas festas populares brasileiras. O Boi também aparecerá para dançar com as crianças!

IMPORTANTE!

Para as atividades com asterisco (*), é necessário retirar ingresso com uma hora de antecedência na recepção da Maratona Infantil.

As crianças devem estar acompanhadas por um responsável em todas as atividades.

Solidariedade

Além das brincadeiras, a Maratona Infantil irá receber doações de brinquedos e livros durante toda a programação (10h às 17h), para posterior distribuição a entidades carentes. Outra ação solidária presente no evento será o “Meias do Bem”, da Puket – que irá recolher meias usadas do público, para serem recicladas e transformadas em cobertores voltados a pessoas necessitadas.

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O MIS tem patrocínio institucional das empresas Livelo, B3, John Deere, NTT Data, TozziniFreire Advogados, Grupo Comolatti e Sabesp e apoio institucional das empresas Vivo, Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin, Unipar, Lenovo e Telium. O apoio operacional é Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima, Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças, Renaissance São Paulo Hotel, Pipo Restaurante, illycaffè e Sorvetes Los Los.

Serviço

MARATONA INFANTIL – ESPECIAL ARRAIÁ NO MIS

Data: 23 de junho, domingo

Ingresso: Gratuito

Horário: das 10h às 17h

Classificação indicativa: livre

Local: Museu da Imagem e do Som: Avenida Europa, 158, São Paulo/SP