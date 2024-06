Arraiá do CAPS promove alegria em Rio Grande da Serra

A Prefeitura, por meio da Secretaria Saúde, através do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), realizou hoje (28/06) o “Arraiá da Luta Antimanicomial” no CAPS com atividades como; Brincadeiras de pesca e argola, dança de quadrilha e bingo.



Crédito:Divulgação

