Arraiá do Anália 2024 homenageia cultura nordestina e terá leitura de cordel

A partir de 31 de maio, a Praça de Eventos do Shopping Anália Franco recebe o tradicional Arraiá do Anália, que reúne as melhores brincadeiras e comidas típicas da época no coração do empreendimento. O evento possui entrada gratuita e funcionará de domingo a sexta, das 12h às 22h e aos sábados, das 10h às 22h, até o dia 23 de junho.

Neste ano de comemoração aos 25 anos do Shopping, a temática homenageia a cultura nordestina com elementos da literatura de cordel evidentes em toda cenografia, que conta com desenhos do artista Pablo Ramon. Paraibano e apaixonado por desenho desde a infância, Pablo se inspira na literatura de cordel para desenvolver seu trabalho.

O Arraiá do Anália 2024 conta ainda com a participação dos grupos Cordel Cantante e Teodoras do Cordel, cujo propósito é cultivar e amplificar a cultura nordestina em São Paulo e no Brasil, por meio de apresentações de para crianças e adultos.

Arraiá do Anália – Cordel Cantante/Rene Martins

Às quartas-feiras e aos sábados, o Cordel Cantante traz de forma alegre e democrática, contação de Fábulas na linguagem de Cordel. O grupo promove um encontro entre cordelistas e cirandeiros, com o objetivo de reverenciar clássicos da literatura infantil por meio da contação de poemas e leitura de folhetos de cordel.

Já às quintas-feiras, a leitura ficará por conta do coletivo feminino Teodoras do Cordel, um grupo poético, artístico, que foca em manter viva a presença feminina na escrita do cordel. A realização desse trabalho também vem a somar com os esforços de promoção, difusão, identificação e preservação do Plano de Salvaguarda do Cordel Brasileiro.

E para completar a festa, a barraca Corte e Alegria estará no local para penteados e maquiagens temáticas para as crianças, com valores especiais. Os pequenos também poderão se divertir nas brincadeiras típicas como a pescaria, a argola e tomba lata, que são gratuitas e para brincar, basta ativar os cupons no app Multi. O cliente que completar todo o circuito de atividades, poderá resgatar um mimo na barraca de prendas.

Durante todos os dias, a barraca do Divino Fogão oferecerá para os presentes deliciosas comidas típicas como sanduíches, mini pizza, bolos diversos, pamonha, arroz doce, canjica, diferentes tipos de caldo, inclusive com opções vegetarianas, assim como pipoca e milho. Para beber, além de refrigerantes, sucos e água, os tradicionais quentão e vinho quente também fazem parte do cardápio. Os valores podem ser consultados no local.

Serviço – Arraiá do Anália 2024

Data: de 31/05 a 23/06

Horário: de domingo a sexta, das 12h às 22h e aos sábados, das 10h às 22h

Contação de Cordel: às quartas e quintas-feiras, às 18h e às 19h, e aos sábados, às 15h e às 16h

Local: Praça de Eventos – Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo – SP, 03342-900

Horário de funcionamento do Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h