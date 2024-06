Arraiá das Drags agita Zona Leste de SP

Roupas brilhantes, perucas de várias cores, maquiagem e, claro, muito close. É com esse clima que o Coletivo Acuenda, que comemora 10 anos de trajetória, fecha o mês de junho em grande estilo com o ARRAIÁ DAS DRAGS, uma típica festa junina onde as Drag Queens são o destaque. A edição 2024 do evento acontece no dia 29 de junho, sábado, das 18h às 22h na sede do grupo no Jardim Romano, Zona Leste de São Paulo e promete ser o “arraiá” mais colorido da capital paulista.

Diversão para toda a família, o ARRAIÁ DAS DRAGS vai ocupar a rua em frente à sede do grupo e contará com uma Vila Gastronômica com comidas típicas, bingo, quadrilha e muitas brincadeiras. O público poderá também se divertir com uma banda de Forró e performances das Drags do Coletivo Acuenda, além de Drags convidadas. Na ocasião serão coroados o Rei e a Rainha do Milho.

Bruno Fuziwara (Dhiana D’Agua), integrante fundador do Coletivo Acuenda, conta que o ARRAIÁ DAS DRAGS sempre une os moradores da região em uma celebração no bairro. “Ao longo desses 10 anos desenvolvemos atividades junto com a comunidade usando da arte como ferramenta de transformação social. Esse é mais um momento em que uma festa popular junta todas as pessoas pelo afeto e festividade deixando de lado o preconceito”, explica ele.

Já David Costa (Warralla Blackberry), também integrante do Coletivo Acuenda, acredita que a realização do ARRAIÁ DAS DRAGS ajuda na desmistificação da figura da Drag Queen e suas fantasias. “A cada ano vamos construindo uma relação com os moradores – adultos e crianças – para que o respeito entre classes, identidades de gêneros, sexualidades, cores e religiões seja uma realidade em nosso território”, acredita ele.

O ARRAIÁ DAS DRAGS integra o projeto do Coletivo Acuenda contemplado pela 8ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura.

Sobre o Coletivo Acuenda

Formado por artistas moradores do Jardim Romano, extremo da Zona Leste de São Paulo, foi fundado em junho de 2014 a partir da ação cultural Cabaret D’água que surge com o desejo do grupo de se aproximar da comunidade, falar sobre questões LGBTQIA+ e trazer para o bairro o olhar para a diversidade e inclusão. O coletivo realiza também o concurso Drag D’água, que revela novos artistas e suas criatividades enquanto Drag Queen/Drag King. Em dezembro de 2015 e 2016, o coletivo realizou o Rolezinho Drag, uma ocupação artística no trem da Linha 12 Safira da CPTM, entre as estações do Brás e do Jardim Romano. Em 2017 estreou o seu primeiro espetáculo PERIFERIDA (que volta aos palcos em 2018 e estreia on-line em 2021). No ano seguinte o grupo recebe o Prêmio PapoMix da Diversidade na categoria Ativismos e Coletivos e em 2019 é contemplado na 4ª edição de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo e Secretaria Municipal de Cultura, realizando a primeira mostra ZLGBT que reuniu artistas LGBTQIAPN+ da Zona Leste da capital paulista. Em 2020 o coletivo foi contemplado no Proac de Produção e Temporada de Espetáculos Inéditos de Teatro e em 2021 deu início a construção da dramaturgia do espetáculo on-line BRILHO E BATOM – Uma Vivência Editada, que surgiu do questionamento e investigação das pioneiras na arte Drag em São Paulo, os atores transformistas e sua relação com o envelhecimento em contraponto com a juventude atual. Desde 2023 o coletivo é responsável pelo Mapa Drag, o primeiro do Brasil a realizar um mapeamento das Drag Queens/Kings e artistas transformistas brasileiras. A plataforma digital atua na organização dessas profissionais para que tenham mais visibilidade, valorização e oportunidades de emprego.

Serviço:

ARRAIÁ DAS DRAGS

Dia 29 de junho, sábado, das 18h às 22h.

Mansão das Queens – Rua Antônio Luís dos Passos, 69B – Jardim Romano, São Paulo (próximo estação Jardim Romano – linha 12 da CPTM).

Livre | Gratuito.