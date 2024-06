Arraiá da Cidade Center Norte leva música regional, comidas típicas e diversão para a Zona Norte

Quando a temperatura cai, o brasileiro já consegue ouvir o som da quadrilha e sentir no ar o cheirinho do quentão, milho e da pipoca quentinha. A Festa Junina é uma das celebrações mais esperadas do ano e, para completar a agenda de eventos de São Paulo, a Cidade Center Norte, composta pelo Shopping Center Norte, Lar Center e Expo Center Norte, anuncia uma das mais esperadas festas da região. Entre os dias 29 e 30 de junho, sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 20h, o estacionamento do Shopping Lar Center se transformará em um animado arraial para toda a família. A entrada para o evento é gratuita.

Os visitantes poderão saborear as delícias da culinária junina, com opções que vão desde o tradicional milho-verde até os doces caseiros mais saborosos. Neste ano, em especial, a Cidade Center Norte também levará para a festa ainda mais opções de restaurantes queridos e famosos em São Paulo, como é o caso do T.T Burger, da Mooca Pizza Shop, Pita Kebab, Nanica Banoffes, Aperol e Xepa BR.

Pensando em unir diversão e entretenimento para todas as idades, além de cenários instagramáveis, o evento contará com uma cabine de fotos para clientes Viva Center Norte, onde será possível escolher um dos adereços juninos disponíveis para tirar uma foto de recordação.

Ainda, o evento conta com uma variedade de atrações para as crianças, que poderão se divertir com jogos típicos como tomba lata, pescaria, boca do palhaço e argolas, bem como uma área kids exclusiva para clientes Viva Center Norte em que os pequenos e seus responsáveis poderão colocar em prática as suas habilidades artísticas nas oficinas de pintura facial, escultura de bexigas e desenhos para colorir.

Para completar a programação, em todos os dias do evento, os amantes de música boa não vão ficar parados com as atrações ao vivo, que trazem bandas regionais com um repertório típico, unindo sucessos do forró e brasilidades. Serão elas: Forró do Zé Pitoco, com os clássicos da música nordestina, Trupe Pé de Histórias, unindo música e teatro, Nanda Guedes e Vanessa Moreno, que prometem trazer misturas inovadoras da cultura popular brasileira.

“Na Cidade Center Norte temos um compromisso de excelência com os nossos clientes e, por isso, estamos sempre atentos para trazer atrações inéditas e diferenciadas para a Zona Norte. Nesta edição, buscamos trazer além do tradicional, nos unindo a parceiros consagrados no ramo de gastronomia, além de contarmos com bandas típicas e atividades democráticas, posicionando o empreendimento como um dos mais tradicionais pontos de encontro da cidade de São Paulo” afirma Jessica Ross, Gerente de Marketing do Shopping Center Norte.

As novidades não param por aí, além da participação nas ativações disponíveis no evento, os clientes Viva Center Norte ganharão 50% do valor gasto na festa em supercashback para ser utilizado no resgate de produtos, experiências exclusivas e nas lojas participantes do clube de benefícios

O espaço contará com área coberta, lugares para sentar, garantindo maior conforto e bem-estar a todos. Nesta festa os aumigos também serão muito bem-vindos. No domingo (30), será realizado um “cãocurso de fantasias” entre os pets para animar o arraiá.

Serviço

Festa Junina da Cidade Center Norte

Quando: 29 e 30 de junho

Horário:

Sábado, das 12h às 22h00

Domingo, das 12h às 20h00

Local: Estacionamento do Shopping Lar Center, Av. Otto Baumgart, 500 – Vila Guilherme, São Paulo – SP, 02049-000

Ingresso: GRATUITO