Arquidiocesano inaugura sua premiada iluminação de Natal para visitação

No dia 5 de dezembro (terça-feira), às 20h, o Colégio Marista Arquidiocesano, responsável por uma das iluminações de Natal mais tradicionais da capital paulista, inicia a visitação do público ao presépio que representa a Sagrada Família.

Além do presépio com imagens em tamanho real, o Colégio Marista Arquidiocesano enfeita a sua fachada neoclássica com cascatas iluminadas, estrelas e adornos. Destaque para os enfeites feitos de ferro e iluminação em led confeccionados internamente no colégio. Neste ano, os tradicionais anjos feitos de material reciclável estarão com uma nova iluminação.

Em 2023, a decoração de Natal contempla mais de 150 mil lâmpadas de led, que são renovadas todo ano.

A exibição acontece na entrada principal do colégio, localizado na Rua Domingos de Morais, nº 2565, na Vila Mariana, aberta ao público e gratuita. A visitação acontece até 5 de janeiro de 2024 e o horário da iluminação e visitação será das 20h até às 22h. Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá somente a iluminação e não abre para visitação.

“É com grande alegria e espírito festivo que celebramos a inauguração da iluminação de Natal do Arquidiocesano, no ano em que o colégio completa 165 anos de sua fundação. Ao acendermos as luzes, estamos acionando não apenas lâmpadas, mas a esperança em nossos corações e a promessa de dias cada vez melhores. Nossa iluminação de Natal não é apenas um espetáculo visual, mas uma expressão do espírito comunitário que nos une”, afirma o gerente do Colégio Marista Arquidiocesano, Marcus Vinicius de Souza.

Serviço:

Visita (gratuita) da celebração do Natal do Colégio Marista Arquidiocesano

Local: Rua Domingos de Morais, nº 2565, Vila Mariana, São Paulo (SP).

Período de visitação: de 5 de dezembro de 2023 a 5 de janeiro de 2024.

Horário de visitação: das 20h até as 22h.

Importante: nos dias 24 e 31 de dezembro haverá somente a iluminação da fachada e não há visitação.