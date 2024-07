Arqueiro da Luz: uma jornada épica de autoconhecimento e redescoberta

Após um período lúgubre mergulhado na depressão, com uma carreira consolidada, com os negócios indo de vento em popa, tudo que o empresário Dom Veiga fazia era ganhar dinheiro. Partindo das costas ventosas da França medieval, ele embarcou em uma peregrinação, na busca ardente por autoconhecimento e um reencontro com sua própria alma. E seu destino? A incomparável e cintilante Santiago de Compostela.

Foi ao cruzar com um misterioso ancião, na bifurcação entre a rota napoleônica e de Valcarlos, sob os céus de Saint-Jean-Pied-de-Port, que a aurora de descobertas ganha um início. O direcionamento daquele eremita, foi a seta que o conduziu até o caminho etéreo de uma jornada magnífica. O Arqueiro da Luz não é apenas um relato de viagem. É uma ode à coragem de confrontar o desconhecido, ao poder transformador da jornada e à beleza dos encontros humanos ao longo do caminho. A prosa meticulosamente construída através de reflexões e aforismos, evoca emoções intensas e desperta uma curiosidade incessante no leitor, levando-o a questionar não apenas o destino de Dom Veiga, mas também sua própria jornada interior durante os 33 dias de jornada.

Entre as paisagens deslumbrantes dos Pirineus e os recantos escondidos das aldeias europeias, cada página de Arqueiro da Luz é uma tapeçaria rica em detalhes históricos e emocionais. O leitor é levado pelas correntes da solidão de bosques e florestas ancestrais, vilarejos que parecem terem sido esquecidos pelo tempo e pela vastidão silenciosa das planícies da Galícia, sempre guiado pela determinação inabalável de Dom Veiga e sua busca incessante pelo seu alvo, a verdade.

Prepare-se para ser transportado para um mundo em que a fé move montanhas e o espírito humano é testado até o limite. O perfeito duo entre o místico e o físico; o claro e o escuro; e o medíocre e o excepcional. O livro de Dom Veiga não oferece apenas um romance histórico, cheio de filosofia e geniais figuras de linguagens, mas uma experiência sensorial que desafia e enriquece, deixando uma marca indelével na alma de cada leitor.

Lançamento

Prepare-se para se emocionar com o lançamento mundial do livro “Arqueiro da Luz”, que será lançado em 25 de julho, Dia do apóstolo Santiago. A cativante e emocionante narrativa da peregrinação de 3 mil km realizada pelo Empreendedor Social de São Bernardo do Campo, Dom Veiga, está redigida através de uma confissão de autoconhecimento e superação. Ao longo dessa jornada única pelo Caminho de Santiago, repleta de emoção e aventura, o leitor é convidado a explorar os desafios e as descobertas de um mundo dividido entre as imagens bucólicas e ambientes místicos, que despertará as percepções a um novo patamar na melhoria contínua do ser..

Cada página revela momentos transformadores dessa peregrinação única, cuja renda será integralmente destinada à Associação Adote um Cidadão, que há 25 anos, é capitaneada pelo autor com a finalidade de proporcionar sorrisos e alegria para pessoas com deficiência, com os seus projetos da instituição sendo replicados por todo o Brasil. O livro estará disponível em quatro idiomas com exclusividade pela Amazon, e promete tocar corações ao redor do mundo, oferecendo uma leitura que transcende barreiras culturais e inspira a solidariedade e altruísmo com a finalidade de erigir uma sociedade mais justa e igualitária.

Não perca a oportunidade de se deixar envolver por esta história que promete tocar profundamente cada leitor a ser o peregrino que se conduz à própria felicidade

Adquira em: https://www.arqueirodaluz.com.br