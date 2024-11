Arnaldo Freitas celebra a viola no show gratuito Brasil Profundo em São Paulo nesta quinta (21)

Um espetáculo musical com um repertório autoral, músicas regionais consagradas,contando a trajetória da viola caipira no Brasil. Assim é ‘Brasil Profundo’, concerto que será apresentado pelo instrumentista, diretor musical, arranjador e compositor Arnaldo Freitas nesta quinta-feira), dia 21 de novembro, às 19h30, no Teatro Leopoldo Froés, em São Paulo. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos com antecedência no site Sympla ou uma hora antes na bilheteria.

Considerado um dos maiores instrumentistas da viola caipira no Brasil, Arnaldo Freitas é natural de Echaporã, no interior de São Paulo, soma mais de 20 anos de carreira, álbuns como “Divisa das Águas”, “Os olhos de Maria” e “Terra”, além de parcerias consagradas. Foi o violeiro oficial durante 10 anos do programa “Viola Minha Viola” dividindo os palcos com artistas como Inezita Barroso, Dominguinhos, Jair Rodrigues, Emílio Santiago, Milionário e José Rico, Moacir Franco, entre outros.

No show ‘Brasil Profundo’ ele apresentará ao público uma viagem musical que atravessa as raízes da cultura brasileira e une a essência das florestas, o espírito da música caipira e as influências contemporâneas. Freitas será acompanhado por Rafael Schmidt (violão), André Rass (percussão) e Marcio Cavalcanti (violino e direção do espetáculo).O show terá participação especial da violeira Mel Moraes.“Esse time foi escolhido a dedo. Sou muito seletivo quanto às pessoas que gosto de tocar junto, porque não basta tocar bem, tem que ter uma química no palco. Então eu já conheço e admiro o trabalho desses artistas há muito tempo”, destaca.

Do autoral às consagradas e releituras

O repertório do concerto de Arnaldo Freitas terá músicas consagradas de seu repertório autoral com a marca de seu virtuosismo, releituras e canções de seu novo álbum ‘Brasil Profundo’, assinado pela Gravadora Kuarup, que traz um novo olhar através de arranjos instrumentais e elementos musicais que vão do popular ao erudito. “Esse trabalho tem como inspiração a natureza, minha vivência nas fazendas onde nasci e fui criado, enaltecendo minhas raízes, como a descendência indígena, a relação com a música caipira com um viés contemporâneo, inclusive de influências dos meus estudos como a música erudita”, detalha o artista.

Ele adianta que também serão apresentadas canções consagradas no panorama da música caipira como Caminheiro (Liu e Léo), Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira), Cabocla Tereza (Raul Torres e João Pacífico), Rancho Fundo, pagodes do Tião Carreiro e canção de Elpídio dos Santos. “Fiz um arranjo especial em Melodia Sentimental, do grandioso Heitor Villa-Lobos, que ficou nostálgico, um som que traz a essência da viola, destacando a característica da brasilidade que tem esse show”, comenta.

Quanto a expectativa do show único na capital paulista ele afirma que o público pode esperar ‘muito coração no dedo’. “Como sempre acontece nas minhas apresentações, eu gosto de me entregar realmente, para valer e o palco é sempre um jogo do qual eu me preparo muito. A expectativa é sempre a melhor. Todo palco tem sua energia, assim como o público. É uma coisa viciante. Então, da nossa parte, o público pode esperar realmente ‘coração no dedo’ e muita verdade em uma bela história contada ao som da viola e da música, especialmente a instrumental”, pontua.

O show ‘Brasil Profundo’ faz parte de uma turnê do artista que já passou por Minas Gerais, está pela primeira vez em São Paulo e terá apresentações em Santa Catarina, Cuiabá e Mato Grosso. “A ideia é se apresentar em mais lugares pelo Brasil, inclusive cogitamos a possibilidade de estender a turnê para fora do país”, adianta. O Projeto Brasil Profundo é realizado por meio da Lei Rouanet, com o patrocínio das empresas Ballagro e Henn.

O artista

Arnaldo Freitas é instrumentista, diretor musical, arranjador e compositor. Estudou música na Universidade Livre de Música (ULM). Nascido em Echaporã (SP), é considerado um dos maiores violeiros do Brasil. Vencedor na categoria de melhor instrumentista no Festival Nacional Voa Viola, Arnaldo é eleito por especialistas e críticos como um dos mais versáteis violeiros da atualidade. Já atuou ao lado de grandes nomes da música brasileira, gravou diversos álbuns, com destaque para suas composições e viajou por países da Europa e América Latina. Arnaldo Freitas segue apontado como uma das grandes referências da nova geração de violeiros do Brasil

Em 2019, Arnaldo criou o curso online “Viola Brasileira”, onde ensina a técnica “Picado a 3 dedos”, da qual é uma referência. No ano de 2020, se apresentou no concerto “A Convite da Viola”, junto a grandes nomes da música caipira e brasileira, como Cacique & Pajé, Renato Borguetti e Alessandro Penezzi. No mesmo ano, Arnaldo lançou seu primeiro álbum totalmente digital, “No Terreiro de Casa”, do qual foi diretor musical. Também lançou os singles autorais: “Clamor”, “Piraputanga“ com Alessandro Penezzi, “Alma De Mulher” e “A Luz da Mata”. Em 2023 lançou o concerto “Brasil Profundo”, um espetáculo musical com um repertório autoral, músicas regionais consagradas, contando a trajetória da viola caipira no Brasil. Saiba mais em @arnaldofreitasoficial

Serviço:

Show Brasil Profundo com o Violeiro Arnaldo Freitas

Data: 21 de Novembro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Teatro Leopoldo Fróes (Av. João Dias, 822, Santo Amaro – São Paulo)

Ingressos gratuitos: Retirada uma hora antes na bilheteria ou pelo Sympla https://www.sympla.com.br/evento/show-brasil-profundo-com-arnaldo-freitas/2696022?_gl=1*14bd00g*_gcl_au*MjA1NzQyNTUyNC4xNzI5NDY1MzY5*_ga*MTAwMTQyODU4NS4xNjg2MTQyMjE0*_ga_KXH10SQTZF*MTcyOTQ2NzgyNC4xMC4xLjE3Mjk0Njc5MjAuMzQuMC4yMDcyNDU0NzUy&share_id=copiarlink

Informações: @arnaldofreitasoficial