Armas de Gel: Perigos à saúde e segurança pública mobilizam projetos de lei no Rio de Janeiro

As chamadas “armas de gel”, que disparam projéteis de gel e têm se tornado populares no Brasil, suscitam preocupações significativas quanto à saúde e à segurança pública. Embora frequentemente comercializadas como brinquedos, essas réplicas são cópias fiéis de pistolas e fuzis, e seu uso pode resultar em acidentes graves.

No estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa (Alerj) discute dois projetos de lei destinados a restringir a utilização dessas armas. A proposta surge em resposta a incidentes alarmantes, que incluem ferimentos severos e até fatalidades associadas ao manuseio inadequado desses dispositivos.

Conforme ressaltou o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Oswaldo Moura Brasil, um dos riscos mais preocupantes envolve lesões oculares. Um impacto direto nos olhos pode provocar descolamento de retina, condição que requer intervenção cirúrgica imediata para evitar a perda da visão.

Além dos perigos à saúde individual, as armas de gel carecem de regulamentação específica. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) declarou que esses produtos não são reconhecidos como brinquedos sob as normas vigentes e não possuem selo de avaliação de conformidade. Hércules Souza, chefe do Núcleo de Segurança de Produtos do Inmetro, enfatizou que tais itens não devem ser vendidos como brinquedos devido à ausência de supervisão regulamentar adequada.

A questão da segurança pública é igualmente grave, uma vez que as réplicas podem ser facilmente confundidas com armamentos reais. Um incidente recente na zona oeste do Rio evidenciou essa preocupação: um policial penal foi tragicamente assassinado ao abordar um criminoso armado com um fuzil verdadeiro, acreditando se tratar de uma réplica. Durante essa ação, um idoso também foi atingido e veio a falecer.

Diante desse cenário alarmante, é essencial que medidas rigorosas sejam implementadas para garantir a segurança da população e prevenir novos acidentes envolvendo as armas de gel.