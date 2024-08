Armandinho retorna a Santos no dia 27 de setembro

Conhecido como poeta do reggae, Armandinho retorna para Santos. Mais uma vez no Arena Club, o cantor se apresenta no dia 27 de setembro. A abertura dos portões será às 21 horas.

Trazendo para terras caiçaras uma viagem sonora, Armandinho leva ao palco um repertório recheado de hinos atemporais do reggae. Canções como “Desenho de Deus”, “Analua”, “Toca uma Regguera Ai”, “Lua Cheia” e outras serão revisitadas.

Sobre o cantor

Armandinho está na música desde 2002, quando lançou seu álbum homônimo. Apaixonado por música desde a infância, tem como maior inspiração Bob Marley. Em suas obras, traz como identidade a mistura musical entre as culturas latinas e jamaicanas, com uma sonoridade com elementos do rock, do reggae, do samba e da MPB.

No mundo digital, o cantor já conta com mais de 10 milhões de streams no Spotify e 500 milhões de visualizações no YouTube.

Os interessados ainda podem garantir as entradas por meio do site Articket. Há a opção de pista, front stage, mezanino e camarote.

Serviço

Armandinho no Arena Club

Data: 27/09 – sexta-feira

Horário: Abertura da casa às 21 horas

Ingressos: https://articket.com.br/e/2421/armandinho-em-santos

Local: Arena Club – Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Matias, Santos