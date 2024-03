Armadilha caseira de combate à dengue 

Hoje vivemos uma epidemia da dengue com números alarmantes em vários municípios do país. Segundo a professora Nicole Geraldine de Paula Marques Witt, que é Bióloga, Mestre em Agronomia e professora da área de Geociências da Uninter, as questões climáticas, o verão e as altas temperaturas são fatores que estão diretamente vinculados aos aumento de casos de dengue. “O verão acaba potencializando a possibilidade de reprodução do mosquito e, consequentemente, se as pessoas estão portando o vírus, acaba se criando o ciclo. Para combater a dengue e evitar que o ciclo se complete, é necessário exterminar as larvas e ovos do mosquito, já que estes estão contaminados com o vírus da dengue”, comenta a bióloga.

Nicole Witt explica como é possível fazer uma armadilha em casa, que é capaz de atrair a fêmea do mosquito da dengue para depositar ali os seus ovos e ajudar a impedir a disseminação da doença. Ela faz um alerta e recomenda os cuidados constantes com a armadilha, para que ela não se torne um criadouro.

Mais sobre a dengue

A dengue é uma doença viral causada por quatro sorotipos que estão presentes no nosso país. No Brasil são 4 tipos presentes: 1, 2, 3 e 4. A origem do vírus que os estudiosos nos apresentam é uma origem zoonótica. O vírus da dengue surge há mais de mil anos atrás, chegando à população humana, possivelmente de um vírus que circulava entre primatas asiáticos. Uma vez que se tornou um potencial causador de dengue na espécie humana, o mosquito foi se alastrando por vários continentes e o seu grande agente transmissor, o seu vetor, é o Aedes aegypti, que é um mosquito originário da África, mas que veio para o Brasil junto ao período da escravidão dos navios negreiros e aqui se distribuiu pelo território nacional.