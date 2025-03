Aritana Maroni retorna a SP e agradece apoio após episódio judicial: ‘Amo muito vocês’

A influenciadora digital Aritana Maroni, recentemente liberada após um episódio judicial, voltou a São Paulo, onde se manifestou sobre sua situação atual. Em uma mensagem carinhosa compartilhada com seus seguidores nas redes sociais, ela expressou sua gratidão pelas inúmeras mensagens de apoio que recebeu durante o período conturbado.

“Já estou em casa e vou me informar melhor sobre tudo que aconteceu. Agradeço de coração a todos os amigos e seguidores que mandaram mensagens pelo WhatsApp e Instagram”, disse Aritana em seu perfil.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça da Bahia, a audiência de custódia da influenciadora foi realizada conforme os procedimentos normais e o processo segue tramitando em segredo de justiça. “O processo foi redistribuído e está sob sigilo”, acrescentou a instituição em uma nota enviada à equipe do Splash.

Após o retorno, Aritana mencionou que se sente cansada e precisa de descanso. “Cheguei hoje durante a tarde, dormi um pouco e agora acordei. Pretendo descansar mais. Realmente vim aqui para agradecer as mensagens carinhosas, e aos poucos, assim que acordar amanhã, irei responder a todos vocês. Amo muito vocês”, concluiu em sua postagem.