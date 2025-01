Ariadna reflete sobre sua participação no BBB e o preconceito enfrentado

No recente episódio de “BBB: O Documentário”, transmitido pela Globo na última quinta-feira (9), a ex-participante Ariadna compartilhou suas experiências e reflexões sobre a representatividade no Big Brother Brasil, especialmente sendo a primeira mulher trans a integrar o reality show.

Ariadna, que foi eliminada na primeira semana do BBB 11, atribui sua saída ao preconceito existente na sociedade brasileira. “Acredito que fui a primeira eliminada por conta desse preconceito. O interesse das pessoas era grande, mas elas não estavam preparadas para conviver diariamente com uma mulher trans dentro da casa”, afirmou, destacando a disparidade entre a curiosidade do público e a aceitação real.

Durante seu tempo no programa, Ariadna optou por compartilhar sua identidade de gênero apenas com alguns colegas. “Eu conversei sobre minha transexualidade com o Daniel e o Lucival”, relembrou, acrescentando que acabou se abrindo para os demais participantes antes de ser eliminada com 49% dos votos.

Apesar das dificuldades enfrentadas, a influenciadora expressa gratidão pela experiência vivida no programa. “Nunca havia experimentado algo como ser reconhecida nas ruas, ouvir pessoas gritando meu nome. Meu pai estava lá, algo que não acontecia há anos”, disse Ariadna, refletindo sobre o impacto emocional de sua participação.

O episódio trouxe à tona discussões importantes sobre inclusão e diversidade no entretenimento brasileiro, ressaltando as lutas e conquistas de figuras como Ariadna dentro de um contexto ainda marcado por preconceitos.