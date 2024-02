Argo, Colégio Engenheiro Salvador Arena, Amil, Alcoa e Eldorado Brasil abrem inscrições para programas de estágio

As empresas Argo, Colégio Engenheiro Salvador Arena, Amil, Alcoa e Eldorado Brasil Celulose estão com inscrições abertas para programas de estágio. Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes.

São aproximadamente mais de 150 oportunidades para estudantes de estados como Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. As empresas contratantes disponibilizam diversos benefícios, além de bolsa-auxílio. Há vagas em modelo híbrido também.

Para participar, confira a seguir os requisitos de cada oportunidade! Boa sorte!

ARGO

A Argo, empresa de transmissão de energia fundada em 2016 pelo Pátria Investimentos, está com inscrições abertas para o programa de estágio Energizados da Argo.

São 07 oportunidades para estudantes de São Paulo/SP em cursos de graduação como Administração, Ciência de dados, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Redes de Computadores, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Logística e Psicologia. É importante ter previsão de conclusão de cursos em junho ou dezembro de 2026, além de disponibilidade para estagiar 6h por dia, em modelo híbrido (4 dias presenciais e 1 home office).

Como benefícios, a empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e/ou refeição de R$1.326,00, vale-transporte ou estacionamento no local e TotalPass.

Bolsa-auxílio: R$ 2.500,00

Prazo de inscrição: 03/03

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/argo

COLÉGIO ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

O Colégio Engenheiro Salvador Arena, mantido pela Fundação Salvador Arena, proporciona ensino de alta qualidade e gratuito desde 1989, buscando desenvolver toda a potencialidade do aluno, tendo em vista sua formação como cidadão livre, responsável, autônomo e solidário, capaz de entender e de atuar na sociedade em que vive, dentro de elevados padrões éticos e morais.

Com o programa de estágio Professor do Futuro, o colégio busca 19 estagiários para trabalhar em São Bernardo do Campo/SP. São aceitos candidatos que estudem em cursos de graduação como Artes, Biologia/Ciências, Educação Física, Engenharias, Filosofia, Física, História, Letras (Inglês), Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia, Química e Sociologia, que tenham previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026.

Entre os benefícios que serão disponibilizados, destacam-se convênio médico, convênio odontológico, vale-transporte ou estacionamento no local, refeição no local, seguro de vida e TotalPass.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 29/02

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/salvadorarena

AMIL

A Amil, empresa brasileira do setor de saúde com uma ampla variedade de benefícios médicos e odontológicos, busca candidatos para o Programa de Estágio Amil 2024. Ao todo, são 17 vagas, sendo algumas afirmativas para pessoas pretas, trans e com deficiências.

Para participar do processo seletivo, basta residir em Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ ou São Paulo/SP e estar matriculado em cursos de graduação como Administração, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharias, Estatística, Farmácia, Gestão da Qualidade, Letras, Informática, Marketing, Processos Gerenciais, Programação, Publicidade e Propaganda” e “Marketing, Psicologia, Recursos Humanos e áreas correlatas. Para os cursos de 4 anos, é importante ser aluno a partir do 5º semestre e, nos cursos de 5 anos, a partir do 7º semestre.

Os candidatos aprovados irão receber benefícios como Assistência médica, Assistência odontológica, Vale-refeição ou refeitório Gympass ou Totalpass e Jornada de desenvolvimento.

As oportunidades são para estagiar em áreas como Auditoria de Procedimentos e Materiais, Business Partner, Contencioso Cível Estratégico, Diversidade e Inclusão, Educação Comercial (Design e Conteúdo), Projetos e Remuneração, Farmácia Clínica, Indicadores e KPIs, Informações Gerenciais, Litígio Técnico – Excelência Operacional e Oncologia.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 18/02

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/amil/

ALCOA

A edição 2024 do Programa de Estágio da Alcoa já está com inscrições abertas. A empresa, referência na produção de alumínio no país, disponibiliza 90 vagas para as unidades de Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA), além do escritório em São Paulo (SP).

A companhia também incentiva a participação intencional de mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, com deficiência, refugiadas e povos originários e indígenas no processo seletivo, como já é a realidade em todos os seus programas de recrutamento.

Os candidatos devem ser estudantes de cursos como Engenharias, Administração, Ciências da Computação, Comunicação Social, Finanças ou Psicologia, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e junho de 2027. A disponibilidade exigida é de 6 horas por dia, com início previsto para 15 de abril.

Para participar da seleção, não há restrição de idade e nem exigência de conhecimento de outros idiomas. Tornar o processo democrático e acessível é uma das estratégias da empresa para contratar talentos garantindo diversidade regional.

Para apoiar e complementar a formação, a Alcoa oferecerá cursos de inglês, mentoria com profissionais especializados, treinamentos, webinars e workshops para o aprimoramento de soft skills, habilidades interpessoais consideradas essenciais para o sucesso na carreira.

Os benefícios oferecidos são bolsa auxílio (o valor depende da localidade), seguro de vida, plano de saúde, fretado ou vale-transporte, refeitório ou vale-refeição e apoio psicológico, financeiro e jurídico. As atividades poderão ser presenciais, híbridas ou home office, de acordo com as áreas.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 09/02

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/alcoa/

ELDORADO BRASIL CELULOSE

A Eldorado Brasil Celulose, uma das mais eficientes e sustentáveis empresas de base florestal para produção de celulose do mundo, abre a seleção de estagiários para o Programa Super Talentos 2024. As 22 vagas disponíveis são para trabalho presencial para as áreas corporativas, industrial, florestal, transportadora, planejamento comercial, RH, TI e logística, nas cidades de Três Lagoas (MS), São Paulo e Santos (SP).

A previsão de início do programa é para março de 2023 e visa proporcionar uma experiência prática, com foco em inovação e a oportunidade de trabalhar em projetos desafiadores e colaborar com equipes experientes.

Para participar, é necessário estar matriculado em cursos de graduação como Administração, Agronomia, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Economia, Engenharia Cartográfica, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estatística, Geografia, Gestão de TI, Matemática, Sistema da Informação e cursos correlatos; com previsão de término em junho 2025. Os candidatos devem possuir também perfil dedicado, espírito de dono e mão na massa, além de ter habilidades de comunicação e trabalho em equipe.

Como benefícios, a empresa oferece convênio médico, seguro de vida, vale-refeição ou restaurante no local (conforme localidade) e vale-transporte ou fretado.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 09/02

Link de inscrição: www.ciadeestagios.com.br/vagas/eldorado/