Argentina reivindica autonomia comercial no Mercosul durante cúpula em Montevidéu

Na cúpula do Mercosul em Montevidéu, o governo de Javier Milei expressou apoio ao acordo entre o bloco sul-americano e a União Europeia (UE), condicionado a uma maior flexibilização do Mercosul. O chanceler argentino, Gerardo Werthein, destacou a necessidade de atender às demandas argentinas, incluindo a possibilidade de os países membros firmarem acordos de livre-comércio independentemente. Essa posição busca garantir que o Mercosul não restrinja as economias dos países membros, como a Argentina, que enfrenta uma taxa de pobreza alarmante, aproximando-se de 53%.

A busca por um acordo com os Estados Unidos, alinhado à admiração de Milei por Donald Trump, reflete a urgência argentina em importar mais em condições competitivas. Werthein ressaltou que o governo tem progredido no combate à desigualdade social, uma questão crucial para a administração Milei.

O desejo argentino por maior autonomia ressoou com Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai, que também defende a abertura do bloco para parcerias comerciais mais amplas, incluindo com a China. No entanto, essa visão enfrenta resistência do Brasil e incertezas quanto ao respaldo uruguaio diante das discordâncias pragmáticas entre Lacalle Pou e Milei.

Enquanto isso, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sinalizou avanços na negociação técnica do acordo UE-Mercosul. O chanceler uruguaio Omar Paganini expressou otimismo sobre a conclusão das negociações técnicas, mas enfatizou a necessidade de consenso entre os líderes europeus. Espera-se que um anúncio formal seja feito em breve.

Este cenário reflete as complexidades e desafios enfrentados pelo Mercosul na tentativa de equilibrar interesses nacionais com o fortalecimento do bloco no cenário global. A busca por flexibilidade e autonomia nas negociações comerciais continua sendo uma prioridade para alguns membros, enquanto outros defendem uma abordagem mais integrada.