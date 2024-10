Argentina é palco do primeiro evento internacional do BRB Fórmula 4 Brasil

Entre os dias 2 e 6 de outubro, o BRB Fórmula 4 Brasil embarca em uma jornada histórica. Certificada pela FIA, a categoria-escola levará as jovens promessas do automobilismo sul-americano para uma etapa inédita no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, Argentina. O evento marca a quinta etapa do campeonato de 2024, que dá início à sua segunda metade da temporada, e antecipa uma rodada igualmente importante: a preliminar do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, programada para os dias 2 e 3 de novembro, em Interlagos.

Inaugurada em 1952, a pista argentina já recebeu 20 provas da Fórmula 1 e oferece diversas configurações de traçado. Para esta etapa, foi selecionada a configuração 6, com 4.259 metros, 14 curvas, com traçado sendo percorrido no sentido horário. Entre suas características marcantes estão a longa reta dos boxes e os trechos rápidos, como a Curva Ascari.

“Estrear na Argentina vai ser um desafio, todas as equipes vão começar do zero na pista, então vamos chegar e entender como os carros vão se comportar nos treinos. Acho que esse nível “zero” pode chacoalhar um pouco o campeonato e, com certeza, a equipe que conseguir se adaptar mais rapidamente vai se sobressair”, refletiu Lucca Zucchini, piloto da Cavaleiro Sports.

A chegada do BRB Fórmula 4 Brasil ao exterior reforça o crescimento da categoria e a sua consolidação como formadora de talentos. O público argentino poderá presenciar o mais alto nível de segurança, tecnologia e desenvolvimento com os pilotos em carros de fórmula. Os motores Abarth e a Gasolina Podium Petrobras vão auxiliar na missão de levar um verdadeiro espetáculo aos espectadores, além de fornecerem aos pilotos a possibilidade de manter um campeonato de grande competitividade, como vem sendo ao longo da temporada.

A F-4 integrará no final de semana o Festival Sul-Americano de Velocidade, que também contará com as categorias Stock Car Pro Series, TCR Brasil Banco BRB, TC2000, Fórmula Nacional, Fiat Competizione e TCR South America Banco BRB.

Os treinos oficiais da Fórmula 4 terão início na sexta-feira. Antes, os pilotos realizaram testes não oficiais de preparação. A sessão classificatória para o grid terá início às 14h05 da sexta-feira, definindo o pole para as corridas 1 e 3. A primeira prova do fim de semana será realizada logo depois, às 16h55.

A corrida 2, a mais curta da Fórmula 4 Brasil, acontecerá no sábado, a partir das 12h15. A prova terá 20 minutos mais uma volta de duração, com grid invertido em relação aos oito primeiros colocados da corrida de sexta-feira. O encerramento da etapa, com a terceira e última prova da categoria-escola nesta histórica primeira ida ao exterior, ocorrerá no domingo de manhã, às 8h15, com 30 minutos mais uma volta de duração.

A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, BandSports, Motorsport.tv Brasil no YouTube, Portal High Speed Channel e também pelo canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.

Programação completa em Buenos Aires

Quarta-feira, 2 de outubro

14h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra

15h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada

15h35 – Fiat Competizione – Treino Livre

Quinta-feira, 3 de outubro

09h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 1

10h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 1

12h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 2

13h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 2

14h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 3

15h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 3

13h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Shakedown

16h05 – Fiat Competizione – Treino Livre 1

16h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Treino Trophy

17h15 – Fiat Competizione – Treino Livre 2

Sexta-feira, 4 de outubro

08h00 – Stock Car Pro Series – Shakedown

08h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h40 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

11h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h50 – TC2000 – Shakedown

12h10 – Fórmula Nacional – Treino Livre 1

12h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Treino Livre 1

13h15 – Fórmula Nacional – Treino Livre 2

13h40 – TC2000 – Treino Livre 1

14h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

14h35 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15h55 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Treino Livre 2

16h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

17h40 – Fórmula Nacional – Classificação

18h10 – TC2000 – Treino Livre 2

18h35 – Fiat Competizione – Classificação

Sábado, 5 de outubro

08h00 – Fiat Competizione – Corrida 1

08h45 – TC2000 – Treino Livre 3

09h35 – Stock Car Pro Series – Classificação

10h25 – Fórmula Nacional – Corrida 1

11h05 – TC2000 – Treino Livre 4

12h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

13h10 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Classificação

14h05 – TC2000 – Classificação e Corrida Sprint

15h30 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (40 minutos + 1 volta)

16h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Corrida 1

17h35 – Fiat Competizione – Corrida 2

Domingo, 6 de outubro

08h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

09h05 – Fórmula Nacional – Corrida 2

10h20 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Corrida 2

12h20 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (40 minutos + 1 volta)

13h05 – TC2000 – 200 Km de Buenos Aires

BRB Fórmula 4 Brasil

Campeonato de pilotos

1º – Matheus Comparatto, 175 pontos

2º – Alvaro Cho, 145

3º – Ethan Nobels, 119 (R)

4º – Rafaela Ferreira, 109

5º – Gino Trappa, 95 (R)

6º – Ciro Sobral, 82 (R)

7º – Lucca Zucchini, 74

8º – Arthur Pavie, 71

9º – Rogério Grotta, 61 (R)

10º – Guilherme Favarete, 44 (R)

11º – Filippo Fiorentino, 33

12º – Cecília Rabelo, 28

13º – Pepê Souza, 21 (R)

14º – Alceu Feldmann Neto, 2 (R)

*(R) – piloto rookie (estreante na temporada)