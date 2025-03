Argentina bate Uruguai e fica a um empate de carimbar classificação para a Copa do Mundo

No mais recente embate das eliminatórias, o Uruguai apresentou uma estratégia defensiva incisiva ao pressionar a saída de bola da Argentina. No entanto, a seleção argentina, campeã mundial, mostrou um posicionamento tático eficaz que permitiu equilibrar as ações em campo, resultando em uma disputa competitiva.

Seguindo a mesma linha do jogo anterior na La Bombonera, onde conquistou uma vitória por 2 a 0, o Uruguai passou a controlar mais a posse de bola. Sob a liderança de jogadores como Bentancur e Arrascaeta, o time buscou criar oportunidades. Apesar de dominar a posse, o conjunto treinado por Marcelo Bielsa teve dificuldades em ameaçar efetivamente o goleiro Emiliano Martínez.

Por sua vez, a Argentina mantinha uma postura cautelosa no ataque, mas quando se aventurava ofensivamente, demonstrava objetividade. Um exemplo disso ocorreu aos 26 minutos, quando Enzo Fernández arriscou um chute cruzado, mas encontrou Rochet bem posicionado para defender.

O lance despertou o Uruguai, que logo depois viu Arrascaeta tentar sua sorte com um chute de longa distância aos 32 minutos. A tentativa também foi neutralizada por Martínez. Nos últimos dez minutos do primeiro tempo, a Argentina começou a controlar melhor o jogo, diminuindo a intensidade uruguaia.

A fase final da primeira metade do jogo foi marcada por uma série de boas jogadas argentinas que exigiram intervenções decisivas do goleiro Rochet. Além disso, o Uruguai teve que lidar com a saída precoce de Arrascaeta devido a uma lesão.

O encerramento da primeira etapa foi agitado, com jogadas ríspidas e um desentendimento entre Enzo Fernández e Mathías Olivera.

No início do segundo tempo, o Uruguai tentou recuperar o controle da partida. Contudo, a Argentina demonstrou força na saída de bola e Almada quase abriu o placar logo aos três minutos, não marcando devido à ótima defesa de Rochet.

Com o domínio territorial argentino se consolidando, o Uruguai se viu forçado a apostar em contra-ataques que se mostraram ineficazes diante da rápida recomposição defensiva dos adversários.

Em outro confronto das eliminatórias, o Equador brilhou ao derrotar a Venezuela por 2 a 1 no Estádio Casa Blanca em Quito. O atacante Enner Valencia destacou-se ao marcar ambos os gols da equipe equatoriana. Com essa vitória, o Equador ascendeu à vice-liderança das eliminatórias com 22 pontos, superando o Brasil por um ponto e apenas atrás da Argentina.

O segundo gol de Valencia foi marcado logo após o reinício da partida no segundo tempo, em um lance aproveitando uma falha na saída de bola venezuelana.

Na próxima terça-feira, pela 14ª rodada das eliminatórias, o Equador enfrentará o Chile, atual lanterna com apenas nove pontos. Enquanto isso, a Venezuela tentará buscar recuperação em seu jogo contra o Peru.