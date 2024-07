Argentina vence Colômbia e leva a Copa América

Com gol de Lautaro Martínez na prorrogação, a Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 e se sagrou campeã da Copa América, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA.

A Argentina já havia vencido a última edição e agora chega ao seu 16º título de Copa América, se tornando a maior campeã do centenário torneio. O Uruguai fica para trás, com 15 títulos.

A decisão nos EUA ficou marcada por um atraso de 1h22min devido a uma confusão generalizada na entrada dos torcedores. Houve muita correria e torcedores feridos.

Messi não brilhou, foi substituído com lesão aos prantos, mas chega ao seu quarto título profissional com a Argentina. Além da Copa América e da Finalíssima de 2021, ele também venceu a Copa do Mundo de 2022, além do ouro olímpico em 2022.

A final começou com 1 hora e 22 minutos de atraso devido a uma confusão generalizada na entrada dos torcedores. A partida estava inicialmente marcada para as 21h e começou às 22h22 (de Brasília). A organização chegou a fechar os portões do Hard Rock Stadium, em Miami, e policiais entraram em confronto com torcedores. Houve corre-corre no estádio, com muitas pessoas desmaiadas, feridas e até pisoteadas. Cenário de caos total.

Messi precisou ser substituído no segundo tempo e saiu aos prantos. Na primeira etapa, ele havia sofrido uma pancada forte no tornozelo, que recebeu uma bolsa de gelo logo após a substituição. O capitão argentino sofreu durante toda Copa América com problemas físicos e esteve longe de seu melhor nível.

A decisão marca a despedida de Di Maria da seleção argentina: ele diz adeus como herói das finais. Fez o gol do título da Copa América de 2021 e também deixou o seu na conquista do Mundial em 2022. O mesmo aconteceu na Finalíssima, contra a Itália, em 2021, e na conquista do ouro olímpico em Pequim, 2008.

Como foi o jogo

Colômbia se impõe e joga melhor no primeiro tempo. Os “Cafeteros” começaram pressionando, se impuseram tática e fisicamente e logo acertaram a trave. Com Ríos e James ditando o ritmo no meio de campo, a Argentina sofreu para ficar com a bola e criar boas oportunidades. Muito marcado, Messi apareceu bem pela primeira vez em cruzamento rasteiro de Di Maria, mas teve chute cortado. Jogo pegado, com muita marcação e poucas chances de gol na primeira etapa.

Argentina melhora, domina o segundo tempo, mas perde Messi. A Albiceleste melhorou na etapa final, anulou o meio de campo da Colômbia e passou a ter o controle da bola. Quando tomava conta do jogo, Messi sentiu lesão e precisou sair. Nico González substituiu o camisa 10 e chegou a balançar as redes, mas estava impedido. A Colômbia seguiu assustando nas bolas paradas (sempre pelos pés de James), mas caiu muito de rendimento. Prorrogação!

Gols e lances importantes

Colômbia carimba a trave. Os Cafeteros chegaram com muito perigo com apenas seis minutos. James lançou, Santiago Arias desviou de cabeça e Córdoba pegou bonito para acertar a trave de Dibu Martínez.

Argentina chega com perigo. Aos 19 minutos, Messi iniciou jogada pelo meio e abriu na esquerda para Di Maria, que cruzou de volta na entrada da área. O camisa 10 chapou de primeira, mas a bola amorteceu em Álvarez e ficou nas mãos de Vargas.

Lerma assusta de longe. Aos 32 minutos, o volante colombiano acertou uma bomba de longe e forçou Dibu Martínez a fazer ótima defesa. O goleiro argentino buscou na ponta dos dedos e mandou para escanteio.

Muito perto! Logo no início do segundo tempo, o lateral Santiago Arias aproveitou sobra de bola na direita, encheu o pé e a bola passou muito perto da trave argentina. Quase.

Di Maria para em Vargas. Aos 13 minutos, o craque argentino recebeu na ponta, balançou para cima da marcação e chutou de canhota no cantinho, mas o goleiro colombiano defendeu.

Argentina tem gol impedido. Nico González marcou aos 29 minutos, mas Tagliafico (que deu a assistência) estava impedido na origem do lance. Gol corretamente anulado em campo.

FICHA TÉCNICA

Argentina 1 x 0 Colômbia

Competição: Copa América (Final)

Local: Hard Rock Stadium (Miami, EUA)

Data e hora: Domingo (14 de julho), às 21h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa

VAR: Rodolpho Toski

Cartões amarelos: Córdoba (Colômbia); Mac Allister (Argentina)

Gols: Lautaro Martínez, aos 6 minutos do segundo tempo da prorrogação.

Argentina: Dibu Martínez; Montiel (Molina), Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; Mac Allister (Paredes), De Paul, Enzo Fernández (Lo Celso); Di María, Messi (Nico González) y Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni

Colômbia: Vargas; Santiago Arias, Cuesta, Sánchez, Mojica; Richard Ríos (Castaño), Lerma (Mateus Uribe); John Arias (Carrascal), James Rodríguez (Quintero), Luis Díaz (Borja); Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo