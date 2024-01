Arena Gamer fará versão virtual do GP Cidade de São Paulo – 1000 Milhas

A abertura da temporada 2024 do automobilismo brasileiro promete ser eletrizante com a realização do Grande Prêmio Cidade de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta que terá 65 carros no Autódromo de Interlagos no dia 28 de janeiro como parte da programação de aniversário da capital paulista. E ninguém ficará de fora. Foram confirmadas diversas novidades que prometem não deixar ninguém cochilar durante o fim de semana.

O automobilismo virtual terá um espaço em meio às áreas de entretenimento que serão montadas em Interlagos. A Arena Gamer vai sediar a primeira versão virtual de uma das mais tradicionais provas brasileiras.

“Teremos uma prova virtual ocorrendo em paralelo com a real, com a mesma duração e as regras para revezamento de pilotos ao longo da madrugada. Eles estarão no cockpit virtual, mas será possível sentir o cheiro de gasolina e ouvir o ronco dos motores na pista”, ressalta Thiago Pereira, do Interlagos Marketing, que está à frente da organização.

Além da Arena Gamer, o evento terá um espaço especial – o 1000 Milhas Festival, que contará com área de Motorhomes, acampamentos, praça de alimentação, exposição de carros históricos das 1000 milhas e FanFest .

“Estamos fazendo um trabalho de resgate das provas históricas nos últimos anos e queremos que o evento não seja só para os pilotos. Todas as famílias e o público em geral terão um fim de semana de muita experiência”, completa Thiago.

Conhecida por ter um grid eclético e possibilitar a participação de quase todos os tipos de carros de corrida, o Grande Prêmio Cidade de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta terá a premiação geral, aos cinco primeiros colocados após 12 horas de prova, e a premiação em cada uma das categorias.