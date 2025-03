Arena de realidade virtual chega a São Paulo

A InfinityQuest, arena de jogos em realidade virtual, já está em funcionamento no Shopping Parque da Cidade, lifecenter localizado na Zona Sul de São Paulo. Entre as novidades, o público poderá conhecer escape rooms virtuais, em um dos cenários que podem reunir até seis jogadores proporcionando uma experiência gamer exclusiva para toda a família.

Com duas arenas de movimentação livre, a InfinityQuest oferece mais de 30 opções de experiências imersivas que atendem a todos os públicos, incluindo crianças a partir de oito anos, com games exclusivos em um ambiente agradável. Em média, cada jogo tem entre 30 e 60 minutos de duração e as reservas podem ser feitas diretamente no site, assim como várias opções de pacotes especiais para grupos e empresas.

“Nossa proposta aqui no Brasil é reunir as pessoas em um espaço que não tenha aquela atmosfera gamer, só para os iniciados. Temos uma equipe pronta para atender aos visitantes e que pode orientar quem está começando nesse universo de realidade virtual. É imersivo, divertido e, no caso do escape room, é inédito no País”, explica Julien Clausse, fundador.

Com tecnologia de ponta e experiências de alta qualidade com games imersivos de todos os gêneros, os jogadores podem explorar mundos virtuais com total liberdade de movimento em um espaço seguro, criado especialmente para o entretenimento.

“A nossa chegada marca um novo patamar para a realidade virtual no Brasil. Oferecemos ao público a sensação real de estar dentro do jogo. Trouxemos óculos importados, investimos em um ambiente iluminado e fechamos parcerias com empresas do Canadá, da Bélgica e da Suíça. Nossa proposta é transformar o entretenimento no País com desafios emocionantes”, explica Clausse.

Localizado em uma região estratégica, cercado por um grande complexo empresarial e residencial, o Shopping Parque da Cidade tem se tornado uma escolha atrativa para novas marcas que buscam aliar conveniência e experiência de compra.

Além das diversas opções de compras e gastronomia, o espaço conta com iniciativas ecológicas como telhado verde, sistemas de economia de água e energia, além de uma horta urbana, consolidando-se como um ambiente moderno e integrado ao cotidiano urbano de São Paulo.

Serviço

InfinityQuest – arena de realidade virtual no Shopping Parque da Cidade

Av. das Nações Unidas, 14401 – Piso térreo – Chácara Santo Antônio

De segunda à sexta das 12h às 22h

Aos sábados das 10h às 22h

Domingo e feriados das 12h às 20h

Formas de pagamento: cartões de crédito, cartões de débito e PIX

A reserva pode ser feita no site