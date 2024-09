Arena Cultural da Bienal recebe Junior Rostirola, autor de “Café com Deus Pai”

O esperado “Café com Deus Pai 2025” chegou às mãos dos leitores, trazendo uma edição completamente reformulada, com 365 novas mensagens diárias. O lançamento, que ocorreu há menos de 10 dias, já registrou níveis recordes de público nas filas da Bienal.

No dia 12, às 17h45, o autor Junior Rostirola fará uma participação especial na Arena Cultural, no palco principal, onde os visitantes poderão conhecer mais sobre a obra que inspira momentos diários de reflexão e espiritualidade.

Todos os participantes que comparecerem ao evento receberão uma senha exclusiva. Com essa senha, eles poderão concorrer a um café da manhã especial com o Junior. O encontro ocorrerá no dia 13 de setembro, proporcionando aos fãs uma oportunidade única de conversar pessoalmente com o autor e compartilhar reflexões sobre sua obra e trajetória.

A versão 2025 do livro foi lançada, marcando 5 milhões de cópias vendidas. Além da edição principal, as versões “kids” e “teens” de “Café com Deus Pai” também tiveram suas edições de 2025 lançadas simultaneamente.

“É emocionante compartilhar a nova versão de ‘Café com Deus Pai’ com os leitores”, afirmou Junior Rostirola. “Esse livro representa uma jornada de transformação e inspiração, e espero que a nova edição continue impactando muitas vidas.”

Publicado pela editora Vélos, “Café com Deus Pai” rapidamente conquistou o mercado editorial brasileiro, tornando-se um dos livros mais vendidos do país. A edição anterior vendeu mais de 2,2 milhões de cópias, de acordo com os dados da editora. Esse sucesso garantiu ao livro a primeira posição no ranking dos mais vendidos em várias plataformas, consolidando Junior Rostirola como um dos autores mais influentes do momento.

As redes sociais tiveram um papel fundamental na popularização de “Café com Deus Pai”. No TikTok, por exemplo, a obra foi mencionada mais de 27 mil vezes, com leitores compartilhando trechos e mostrando suas rotinas matinais ao lado do livro. No Instagram, Junior Rostirola acumulou mais de 3 milhões de seguidores, ampliando ainda mais o alcance de sua mensagem e firmando o livro como um verdadeiro sucesso nas redes.

“Eu acredito que as redes sociais são uma ferramenta poderosa para conectar pessoas e compartilhar mensagens de esperança e inspiração”, comentou Rostirola. “É maravilhoso ver como a comunidade online abraçou o livro e o transformou em parte de suas rotinas diárias.”

Durante os dias da Bienal, Rostirola estará à disposição para autógrafos e fotos, proporcionando uma interação direta com os fãs que acompanham e se inspiram em seu trabalho.

Junior, que teve uma infância marcada por traumas e abandono, transformou sua dor em um propósito de vida. Ele idealizou diversos projetos sociais que integram a Associação Escolhi Amar, como o Lar da Criança Feliz, o Abrigo Lar do Adolescente, o Centro de Recuperação Feminino Conviver, o Mercado Solidário e a Missão Haiti. A associação também promove iniciativas esportivas para a comunidade, visitas a presídios e oferece atendimento psicológico gratuito para pessoas de baixa renda.

O livro “Café com Deus Pai”, que contribui significativamente para o financiamento desses projetos, propõe uma jornada espiritual de 365 dias, com mensagens diárias baseadas em textos bíblicos, reflexões e leituras complementares.

Rostirola destacou que o objetivo de sua obra e de seus projetos sempre foi inspirar outros a superarem crises e traumas, transformando suas experiências em força e motivação. “Sempre acreditei que a melhor maneira de influenciar é pelo exemplo. É possível não apenas superar as dificuldades, mas também ajudar outros a fazerem o mesmo, criando um ciclo de transformação e esperança”, concluiu o autor.

Serviço

Site Oficial: https://store.cafecomdeuspai.com/

Instagram Oficial: @cafecomdeuspai

Arena Cultural com o autor Junior Rostirola na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Arena Cultural – 12 de setembro, às 17h45.

Endereço: Distrito Anhembi, Rua Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo/SP

Sobre o autor:

Junior Rostirola é bacharel em Teologia e pós-graduado em Teologia Bíblica. É autor do best-seller Café com Deus Pai, o livro que ganhou o coração dos leitores e que propõe uma jornada diária fascinante, indicado pela Revista Veja e Publishnews como o livro mais vendido do Brasil no ano de 2023 e 2024.

Sobre os livros:

Café com Deus Pai: Um best-seller que vendeu mais de 2 milhões de cópias, onde Junior Rostirola compartilha sua jornada espiritual, mostrando como encontrou em Deus o pai que nunca teve e como essa experiência o ajudou a superar traumas e transformar sua vida.

Café com Deus Pai Kids: Adaptado para o público infantil, este livro traz mensagens de fé, amor e esperança de maneira acessível e cativante para as crianças, incentivando-as a desenvolver uma relação íntima com Deus desde cedo.

Café com Deus Pai Teens: Esta versão, voltada para adolescentes, aborda os desafios dessa fase da vida sob a ótica da fé, oferecendo conselhos e reflexões para ajudar os jovens a lidarem com suas próprias dificuldades e a encontrarem um caminho de esperança e transformação.