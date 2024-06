Arena Cross: Husqvarna PowerHusky/Itaminas defende a liderança na 50cc e 65cc, neste sábado, em Jundiaí

Os pilotos Pietro Fraga #152 e Lorenzo Ricken#16 da Husqvarna PowerHusky/Itaminas lideram o Arena Cross, respectivamente na 50cc e 65cc, após a vitória na etapa de abertura em Caraguatatuba (SP), no mês passado. Ambos defendem neste sábado, 22, a liderança na 2ª etapa em Jundiaí, no interior paulista.

Pilotos talentosos apesar da pouca idade – Pietro com 9 anos e Lorenzo 10 anos -, estão determinados e focados para buscarem mais um bom resultado para equipe oficial da Husqvarna. Eles chegam embalados pelas vitórias conquistadas, há duas semanas, na etapa de Interlagos do Campeonato Brasileiro de Motocross. O mineiro Pietro já conquistou o título da 50cc por antecipação, enquanto o catarinense Lorenzo ampliou ainda mais a vantagem na liderança da 65cc.

“Essa será minha terceira vez em Jundiaí. Eu estou muito animado. Ano passado me senti bem à vontade na pista e liderei boa parte da prova, mas tive problema com os óculos e entrou areia no meu olho e terminei em 2º lugar. Esse ano vai ser top!”, explica Pietro de Coronel Fabriciano (MG) que pilota uma Husqvarna TC50.

Também em sua terceira participação na cidade, o catarinense de Rio Fortuna chega pronto para a 2ª etapa com sua Husqvarna TC65. “Tenho treinado muito e estou cada vez mais confiante para buscar o melhor resultado. Estou focado para manter a liderança na 65cc e queo ampliar a vantagem também no Arena Cross e vontade para a vencer em Jundiaí, não me falta”, afirma Lorenzo.

Dois pilotos do time não poderão participar desta etapa. Henrique Spinassé (50cc) se recupera de uma lesão no punho e Heitor Matos (65cc) de uma fratura no braço.

A pista novamente foi montada em um terreno ao lado da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Com um traçado bem técnico, mas bem fluído e com a característica sessão de costelas promete agradar aos pilotos. A novidade é que, neste ano, foram instalados refletores de LED, que tornaram a pista mais segura e iluminada também para o público.

Estão em disputa no Arena Cross quatro categorias: Pró (competidores acima de 16 anos e motos até 450cc); AX2 (pilotos de 14 a 23 anos e motos até 250cc); 65cc (crianças e adolescentes de 7 a 12 anos) e 50cc (para crianças de 5 a 9 anos).

Onde assistir a etapa – Com os seis mil ingressos da arquibancada esgotados, a etapa de Jundiaí poderá será acompanhada ao vivo neste sábado à noite, das 19h10 às 22h30, nos Canais do Youtube do Arena Live Brasil e SportBay TV e também pelo Zapping Sports (Canal 55 – plataforma Zapping). Já pela TV, a Rede Brasil transmitirá somente a partir das 21h.

A equipe Husqvarna PowerHusky/Itaminas conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Itaminas, Goldentyre Brasil, S3 Brasil, Circuit Equipment Brasil, Ride 100% e Grupo 2W Motors.

Programação 2ª etapa Arena Cross – Jundiaí/SP

Sábado: 22 de junho

Av. Alexandre Ludke, s/n (Próximo ao Paço Municipal) – Ingressos Esgotados

16h30 – Treinos classificatórios

19h10 – Abertura do evento

19h20 – Duelo 1×1 Pró

19h30 – Solenidade oficial

19h50 – Prova 50cc

20h20 – Prova 65cc

21h – Prova Pró (1ª bateria)

21h30 – Prova AX2

22h – Prova Pró (2ª bateria)

22h30 – Pódio e encerramento