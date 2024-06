Arena Cross: Domínio da Husqvarna PowerHusky/Itaminas nas categorias de base com as vitórias de Lorenzo Ricken e Pietro Fraga

Noite de sábado (22) foi de disputas acirradas e arquibancadas lotadas, mas sobretudo com show de pilotagem na 2ª etapa do Arena Cross, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Os pilotos da Husqvarna PowerHusky/Itaminas dominaram as duas primeiras corridas e mostraram talento e técnica mesmo com pouca idade. Pietro Fraga #152, 9 anos, conquistou mais uma vitória na 50cc e Lorenzo Ricken #16, 10 anos, mostrou o porquê de estar liderando o campeonato ao vencer novamente na 65cc. Ambos já vinham com a liderança nas mãos, após vencerem a etapa de abertura no mês passado.

Na 50cc, o mineiro de Coronel Fabriciano está em sua melhor temporada no motocross nacional. Pietro Fraga teve 100% de aproveitamento, começou o dia marcando o melhor tempo nos treinos livre e classificatório. Já na corrida largou na frente e dominou de ponta a ponta os 10 minutos de disputa. Com a Husqvarna TC 50 mostrou técnica, administrou bem a liderança e fez uma pilotagem segura. A segunda vitória consecutiva o manteve na liderança.

“Esse ano estou muito focado e treinando muito. Então faço tudo com segurança, estou me sentindo bem à vontade para mandar as costelas de 2 em 2. Larguei muito bem e consegui dominar toda a prova com uma boa vantagem para o segundo colocado e estou muito feliz por ter vencido mais uma”, afirma Pietro também conhecido como Pepê, que no início do mês já conquistou o título de Campeonato Brasileiro de Motocross na 50cc, por antecipação.

Na 65cc, determinação e vontade de vencer não faltaram a Lorenzo Ricken que emplacou a segunda vitória consecutiva neste ano no Arena Cross. Largou na segunda posição mas poucos metros depois fez uma ultrapassagem por dentro e, a partir daí, dominou a prova da primeira até a última volta. Chegou a abrir 13 segundos de vantagem, aproveitou brechas, emendou saltos, procurou linhas mais seguras e manteve um ritmo forte até o final. Antes da corrida já havia feito o melhor tempo nos treinos livre e classificatório com a Husqvarna TC 65.

“Eu me soltei bem nesta pista de Jundiaí. Foi uma boa prova e estava seguro porque tenho treinado bastante para buscar esses resultados. Feliz por ter vencido de novo e, agora, abri oito pontos na liderança e bora para a final”, comemora Lorenzo, catarinense de Rio Fortuna, que também lidera o Campeonato Brasileiro de Motocross na 65cc.

Para Maurício Fernandes, sócio-diretor da Husqvarna no Brasil, a dedicação e o comprometimento dos pilotos com os campeonatos em disputa fazem toda a diferença. “Estamos muito felizes com o resultado de Lorenzo e Pietro também no Arena Cross. É visível a evolução e a técnica de pilotagem deles, que estão se aperfeiçoando a cada corrida e se encaixaram muito bem ao equipamento e estão de parabéns”, destaca.

Tanto Lorenzo quanto Pietro estão com oito pontos de vantagem no campeonato. Favoritos aos títulos vão levar a decisão do Arena Cross 2024 para a grande final em 10 de agosto, na capital paulista, e com a novidade anunciada pelos organizadores, desta vez, será no Parque Villa Lobos em Alto de Pinheiros.

Na 3ª e última etapa estarão em disputa os títulos de quatro categorias: Pró (competidores acima de 16 anos e motos até 450cc); AX2 (pilotos de 14 a 23 anos e motos até 250cc); 65cc (crianças e adolescentes de 7 a 12 anos) e 50cc (para crianças de 5 a 9 anos).

A equipe Husqvarna PowerHusky/Itaminas conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Itaminas, Goldentyre Brasil, S3 Brasil Ride, Circuit Equipment Brasil, 100% e Grupo 2W Motors.

Mais informações no site da PowerHusky (clique aqui) Instagram @ powerhuskymotorcycles

Resultado 2ª etapa Arena Cross (Jundiaí/SP) – 22/6

Categoria 65cc

1º – Lorenzo Ricken #16 (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

2º – Zion Berchtold #1

3º – Guilherme Buozi #274

4º – João Barbosa #23

5º – Henri Krug #12

Categoria 50cc

1º – Pietro Fraga #152 (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

2º – Benjamin Sagae #4

3º – Vitor Brito #30

4º – Juarez Neto #20

5º – Fernando Endo #333

Classificação Campeonato (após duas etapas)

Categoria 65cc

1º – Lorenzo Ricken #16 – 40 pontos (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

2º – Guilherme Buozi #247 – 32 pontos

3º – João Barbosa #23 – 26 pontos

4º – Jonas Piffer #7 – 25 pontos

5º – Zion Berchtold #1 – 17 pontos

Categoria 50cc

1º – Pietro Fraga #152 – 40 pontos (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

2º – Vitor Brito #30 – 32 pontos

3º – Benjamin Sagae #4 – 30 pontos

4º – Juarez Neto #20 – 19 pontos

5º – Fernando Endo #333 – 19 pontos

Calendário

25/5 – Caraguatatuba (SP)

22/6 – Jundiaí (SP)

10/8 – São Paulo (SP)