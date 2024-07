Arena Club, em Santos, tem fim de semana agitado com Baile das Antigas

O fim de semana será agitado no Arena Club, em Santos. Neste sábado (6), a casa de shows será tomada pela nostalgia do funk raiz no ‘Baile das Antigas’. Para iniciar a noite e embalar o público, sobem ao palco os DJs Ray, Chininha, Rodjhay e João do Bonfim.

Ainda durante à noite, o batidão vai agitar a galera com MC’s que fizeram a cabeça de uma geração. MC Alemão, MC Bola, Menor do Chapa, MC Betinho, MC Julaine, Marquinho MM, Dingo do Mercado, Souza e Valdir, MC Thim, MC San e Gustavo Boy trazem uma playlist variada para quem curte o gênero.

Ingressos

O público pode garantir seu ingresso para os dois eventos pelo site Articket. Estudantes, idosos, professores, deficientes e quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada.

Menores de 18 anos podem entrar acompanhados de um responsável ou com um termo assinado por um responsável legal e reconhecido em cartório.

O Arena Club fica localizado na Avenida Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Matias, Santos.