Arena Centauro celebra 1º ano de operação com mais de 260 mil fãs de esporte

Mais de 360 horas de aulas e treinos gratuitos foram oferecidos e, 45 eventos ocorreram na Arena Centauro, localizada dentro do Parque Ibirapuera – o nono maior ambiente de área verde do mundo, que recebe cerca de 18 milhões de visitantes por ano, sendo 70% deles para praticar atividades físicas – no último ano.

O espaço foi desenvolvido com o propósito de ser o epicentro dos entusiastas e marcas do esporte, conectando-os por meio de experiências, serviços e conteúdo. Fato que é consolidado após a Arena Centauro entrar no ranking das 50 marcas mais inovadoras do mundo em 2024, segundo relatório do Grupo Ebeltoft – um consórcio de empresas líderes em varejo e consultorias de marcas. Além disso, a varejista ocupa a primeira posição na categoria “Inovação para uma experiência aprimorada”.

Localizado em um dos lugares mais emblemáticos para prática esportiva em São Paulo, o espaço – com três andares e aproximadamente 1.000m² – é inteiramente dedicado ao mundo e à cultura esportiva, com serviços gratuitos para os usuários do parque. “Dessa forma, incentivamos a jornada esportiva de milhões de pessoas, das mais diversas formas, englobando aqueles que praticam atividade física, consomem esporte enquanto entretenimento ou vivem esse lifestyle”, afirma Gustavo Furtado, General Manager da Centauro.

Neste primeiro ano de funcionamento, a Arena comemora a marca de mais de 44 mil check-ins de participantes para o tour na exposição interativa, que leva o visitante a conhecer de forma lúdica uma série de fatos e curiosidades sobre o esporte ao longo da história.

Já na alameda de serviços, foram realizados 4.074 reparos em bicicletas, skates e patins, e mais de 8 mil empréstimos de equipamentos esportivos como bolas, raquetes e coletes, sem custo algum. Números que só tendem a crescer pelo potencial de localização da Arena Centauro Ibirapuera, instalada no coração verde da cidade mais populosa do Brasil.

As aulas de yoga, funcional, fitdance, ritmos e outras modalidades que acontecem no espaço já reuniram mais de 2 mil pessoas, comprovando o sucesso de participação do público nas atividades ao ar livre.

A Casa do esporte por dentro

Para aqueles que ainda não conhecem o espaço, a Arena fica próximo à praça do Leão, facilmente acessada pelos portões 3, 4 e 5 do Parque Ibirapuera. Ela é operacionalizada em parceria com a agência de marketing esportivo e entretenimento Octagon Latam, responsável também pela idealização e execução do projeto, e funciona como um ponto de encontro, apoio, inclusão e inspiração para o público que deseja se engajar cada vez mais no universo do esporte.

Já no primeiro andar, o público é convidado a mergulhar em exposições imersivas no universo esportivo, e no segundo, dedicado ao entretenimento, com espaço para eventos e criação de conteúdo.

No segundo piso, há um auditório para aproximadamente 70 pessoas, com uma grande tela de LED para exibição de partidas de diferentes modalidades, filmes, documentários esportivos e outros formatos de conteúdo. O local também conta com um estúdio totalmente equipado para gravação de podcasts.

Completam ainda a Arena Centauro áreas externas onde acontecem as atividades ao ar livre. Para conferir a programação de eventos e atividades na Arenas Centauro, é só acessar o site www.arenacentauro.com.br. Para algumas delas é necessário reservar sua vaga, para outras é só chegar.

Serviço Arena Centauro

www.arenacentauro.com.br

Horários:

Subsolo – Prática (Alameda de Serviços), de terça a sexta-feira, das 13h às 18h e aos finais de semana, das 8h às 20h

1º Andar – Expressão, quintas e sextas-feiras, 12h às 20h e sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h

2º andar – Entretenimento: quintas e sextas-feiras, das 12h às 20h e sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h