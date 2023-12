Arena Carnaval SP divulga a programação 2024

O pré-Carnaval de São Paulo faz a cabeça de muita gente. A cidade, que há alguns anos não era vista como destino pro Carnaval, entrou no mapa com tudo e mostra que dá muito o que falar, quando o assunto é folia. E, para os amantes da maior festa brasileira, a InHaus organizou quatro dias de momentos únicos no Arena Carnaval SP.

Desde 2019, a agência está presente nos festejos de São Paulo. De olho no pré-carnaval, com um pé na tradição e outro na diversidade, onde coexistem diferentes ritmos musicais. A InHaus se destaca pela organização, estrutura e segurança de seus eventos. Em 2024, a empresa se preparou, mais uma vez, para fazer essa celebração e anuncia o seu line-up de eventos.

A programação que tomará conta do Memorial da América Latina tem pressa para começar. Iniciando os trabalhos, numa parceria entre a InHaus e a Ginga Entretenimento, o Arena Carnaval SP anuncia o seu primeiro evento: Belo Sorriso. Desde os anos 90 espalhando o pagode pelo mundo, o cantor Belo e a banda Sorriso Maroto chegam pela primeira vez ao Arena, no dia 14 de janeiro, e trazem com eles grandes sucessos de suas trajetórias.

Anitta retorna ao Arena Carnaval para celebrar mais um ano do seu “Ensaios da Anitta”, nos dias 25/01 e 04/02. As escolas de samba cariocas são o tema de toda a maratona carnavalesca da poderosa em 2024. Podemos esperar mais uma série de figurinos icônicos, desta vez inspirados pelos tradicionais desfiles das agremiações do Rio de Janeiro, além de participações especiais surpresas que serão reveladas em breve. A label esgotou os ingressos de sua primeira data em apenas 40 minutos, mostrando o entusiasmo do público para o evento.

Com um repertório repleto de clássicos do pop, do axé e MPB, o Bloco do Silva encerra os trabalhos do Arena Carnaval 2024 no dia 27 de janeiro. O projeto que acumulou shows lotados por diversas cidades brasileiras volta a São Paulo, e promete fazer uma grande viagem musical.

No total, o público irá desfrutar de quatro datas, garantindo uma programação para turistas e foliões que queiram vivenciar experiências únicas nos dias que antecedem os festejos. Ao comentar o sucesso do Arena Carnaval SP, Luiz Restiffe, um dos sócios da agência, destaca: “Estamos muito satisfeitos com o que temos apresentado até aqui, porque todos os anos temos de mostrar novidades para aperfeiçoar a nossa programação de eventos. Nossa expectativa é fazer o melhor sempre!”.

Os ingressos para os eventos de pré-carnaval organizados pela agência InHaus podem ser adquiridos no Ingresse (Ensaios da Anitta), Ticket360 (Belo Sorriso) e Sympla (Bloco do Silva). O pagamento é realizado no cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento.

Serviços:

Bloco Belo Sorriso

Dia: 14 de janeiro

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/27919/ingressos-para-arena-carnaval-com-belo-e-sorriso-maroto

Ensaios da Anitta

Dias: 25 de janeiro e 04 de fevereiro

Ingressos: https://www.ingresse.com/ensaios-da-anitta-2024-sao-paulo-dataextra

Bloco do Silva

Dia: 27 de janeiro

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/bloco-do-silva-sao-paulo/2199805