ARENA B3 recebe ‘Contos do Brasil’ e novo show de comédia de Jhordan Matheus

O Festival Arena B3 prossegue neste final de semana com duas atrações especiais: o musical infantil “Contos do Brasil” e o novo show solo de comédia do baiano Jhordan Matheus.

Após a inauguração com Roberto Menescal, a Arena B3 vai receber uma série de atrações a preços populares nos próximos meses dentro do Festival Arena B3. Localizada na Praça Antônio Prado, em um dos prédios centenários da bolsa, a Arena B3 ocupa o espaço que no passado abrigou os famosos pregões viva-voz da Bolsa de Valores. Sempre aos sábados e domingos e com preços populares, a programação promete movimentar o Centro de São Paulo.

A programação da semana (1 e 2 de junho):

CONTOS DO BRASIL

No musical infantil “Contos do Brasil”, os atores transitam entre diferentes linguagens para apresentar o folclore para o público. O Lobisomem, o Curupira, a Yara e a Vitória-Régia são alguns dos personagens escolhidos para dar vida às lendas, com música e interação do público. A encenação busca promover a reflexão sobre as questões ambientais contemporâneas e os laços com a cultura dos povos originários.

Texto e músicas: Lucas Bittencourt

Direção: Carlinhos Machado

Elenco: Lucas Gui, Pedro Martins e Débora Sttér.

1 e 2 de junho – Sábado e domingo, às 11h.

Vendas presenciais: R$40(Inteira) – R$20(Meia)

Lotação presencial: 160 lugares

Classificação: Livre

Duração: 50 minutos

JHORDAN MATHEUS

Em seu novo show solo de comédia, Jhordan Matheus divide com a plateia um pouco de sua trajetória, incluindo todos os percalços e as dificuldades que viveu para se tornar um dos mais promissores nomes do stand up comedy no Brasil.

Nascido no Engenho Velho de Brotas (Bahia), preto e periférico, Jhodan carrega com orgulho as suas raízes soteropolitanas. Após despontar para o sucesso no teatro baiano, ele se firmou na carreira de comediante. De 2021 a 2023, desbravou grande parte do Brasil com seu primeiro solo de comédia ‘Batenu Tenu’, gravou seu primeiro especial e segue viajando Brasil afora com o seu humor orgulhosamente baiano: “Eu quero colocar a Bahia no mundo através da comédia, mostrar de onde eu vim”.

JHORDAN MATHEUS

Data: 01 e 02 de junho | 15h e 18h

Vendas presenciais: Inteira: R$40 | Meia: R$20

Lotação presencial: 160 lugares

Classificação: 16 anos

Duração: 60 minutos

Serviço Festival Arena B3

Arena B3

Local: Praça Antônio Prado, 48 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP

Quando: A partir de 17 de maio

Preço: R$20 (meia-entrada) e R$40

Lotação: 150 lugares

Programação de abertura

17 de maio – Isto é Bossa Nova, com Roberto Menescal e Cris Delano

Sexta-feira, às 15h e 18h.

18 de maio – Tributo a Elton John (música)

Sábado, às 15h e 18h.

19 de maio – Tributo a Phill Collins (música)

Domingo, às 15h e 18h.

25 de maio – Piano Experience (música)

Sábado, às 15h e 18h.

26 de maio – Tributo a John Coltrane (música)

Domingo, às 15h e 18h.

01 e 02 de junho – Jordhan Matheus (comédia)

Sábado e domingo, às 15h e 18h.

01 e 02 de junho – ‘Contos do Brasil’ (musical infantil)

Sábado e domingo, às 11h.

08 e 09 de junho – ‘Sonhos para vestir’ (teatro)

Sábado e domingo, às 15h e 18h.

15 de junho – ‘Felicidade à venda’ (teatro)

Sábado, às 15h e 18h.

16 de junho – ‘Não-Peça’ (teatro)

Domingo, às 15h e 18h.

22 de junho – Queen Legacy (música)

Sábado, às 15h e 18h.

23 de junho – Tributo a Elis Regina (música)

Domingo, às 15h e 18h.

29 de junho – Tributo a Michael Buble – por Mark Lambert (música)

Sábado, às 15h e 18h.

30 de junho – Let’s Groove – Earth, Wind And Fire (música)

Domingo, às 15h e 18h.

4 de agosto – Assucena (música)

Domingo, às 15h e 18h

18 de agosto – Filipe Catto (música)

Domingo, às 15h e 18h.