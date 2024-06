Arcos Dorados é uma das melhores empresas para pessoas LGBTQIA+ no Brasil

A operadora do McDonald’s recebeu nesta quarta (19), o selo HRC Equidade BR – Melhores Empresas para Pessoas LGBTQIA+ Trabalharem, após obter pontuação máxima em todos os critérios, que incluem avaliação das políticas internas, criação de conselhos de diversidade, além de treinamentos e promoção dos direitos dentro e fora da empresa. Atualmente, a Arcos Dorados conta com 23% de seu quadro de colaboradores (as) formado por pessoas que se declaram LGBTQIA+, o que corresponde a cerca de 8.700 funcionários e funcionárias. O índice é superior à média nacional, de 15%, sendo o Brasil a nação com a maior população autodeclarada LGBT+, de acordo com a pesquisa “Global Advisor – LGBT+ Pride 2023”, da Ipsos.

Entre as ações da Arcos Dorados para a inclusão de pessoas LGBTQIA+, estão a criação de um Guia de Diversidade Sexual, que traz diretrizes para a promoção de um ambiente de trabalho respeitoso e de combate à discriminação; igualdade nos processos seletivos e em promoções; práticas de letramento e de conscientização; orientação gratuita em áreas como Direito, Assistência Social e Psicologia; criação de uniformes não binários (sem distinção de gênero); adoção de nome social para todos(as) os(as) colaboradores(as), entre outras.

A certificação HRC Equidade BR – Melhores Empresas para Pessoas LGBTQIA+ Trabalharem é concedida pela Human Rights Campaign Foundation, em parceria com o Instituto Mais Diversidade e o Fórum LGBTI+. A pesquisa está em sua terceira edição e este ano contou com a participação de 124 empresas.