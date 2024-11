Árbitro causa polêmica ao ignorar nocaute e mandar adversário continuar

Um episódio alarmante marcou o evento Dala Fighting Championship em Astana, Cazaquistão, neste último sábado, quando um erro de arbitragem quase resultou em consequências graves para o lutador indiano Abhilash Raut. Durante o confronto, a atuação do árbitro Bauarzhan Zhumanov foi severamente criticada ao não interromper a luta após Raut perder os sentidos devido a uma finalização aplicada por seu adversário, o cazaque Zhuman Zhumabekov.

O incidente ocorreu ainda no primeiro round, quando Zhumabekov executou uma queda contundente contra Raut. Apesar de estar em posição desvantajosa, o lutador indiano manteve a tentativa de guilhotina, mas acabou preso em uma técnica conhecida como Von Flue Choke, que consiste na pressão do ombro contra o pescoço do oponente. Essa manobra resultou na perda de consciência de Raut.

Zhumanov não percebeu que Raut estava incapacitado e instruiu Zhumabekov a continuar a luta. Foi o próprio Zhumabekov que notou a condição crítica do adversário e decidiu interromper sua ação, afastando-se para alertar o árbitro sobre a situação. Somente então a luta foi encerrada.

Felizmente, Abhilash Raut recuperou-se rapidamente e conseguiu se levantar sozinho, cumprimentando Zhumabekov após a oficialização de sua derrota.

Este caso ressalta a importância da atenção dos árbitros em competições de artes marciais mistas e levanta questões sobre a segurança dos atletas durante eventos esportivos. Especialistas destacam a necessidade de treinamentos mais rigorosos para árbitros visando prevenir situações semelhantes no futuro.