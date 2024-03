Araraquara é a 10ª cidade de SP a receber Casa da Mulher Paulista

O governador em exercício Felicio Ramuth inaugurou nesta sexta-feira (22), em Araraquara, a décima Casa da Mulher Paulista em funcionamento em São Paulo. Ele também anunciou o repasse anual de mais de R$ 169 milhões para a saúde de 24 municípios da região Central pelos programas Tabela SUS Paulista e IGM SUS Paulista. Felicio também cumpriu agendas nos municípios de Santa Lúcia, na região Central, e Paraibuna, no Vale do Paraíba.



“Entregamos a Casa da Mulher Paulista, em parceria com a Prefeitura de Araraquara, para garantir às mulheres atendimento e capacitação. Ao longo do mês da mulher, o governador Tarcísio de Freitas garantiu o pagamento do auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência e o tornozelamento de criminosos monitorados para não se aproximarem das vítimas. Vamos continuar trabalhando em conjunto com os prefeitos para que a gente possa construir uma sociedade cada vez melhor e cuidar, a cada dia mais, das nossas mulheres”, declarou Felicio.



Desenvolvido em parceria da Secretaria de Políticas para a Mulher com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, o programa Casa da Mulher Paulista recebe investimento estadual de R$ 765 mil para cada equipamento entregue. A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, destacou a importância da iniciativa.



“Estamos empenhados na garantia da segurança e no apoio às mulheres paulistas, frequentemente presas em ciclos de violência sem recursos para se libertarem e reconquistarem sua autonomia. A Casa da Mulher Paulista representa uma chance de recomeço”, disse Sonaira.



A iniciativa integra a campanha “São Paulo por Todas”, que destaca as iniciativas do Governo do Estado para as mulheres, com enfoque no empreendedorismo feminino, saúde da mulher e combate à violência. O programa Casa da Mulher Paulista já está presente nas cidades de Águas da Prata, Araçatuba, Barretos, Cristais Paulista, Osvaldo Cruz, Pederneiras, Ribeirão Corrente, Santa Fé do Sul e São Bento do Sapucaí.



R$ 169 milhões para a saúde.



Também em Araraquara, o governador em exercício confirmou o repasse anual de R$ 169,6 milhões para serviços de saúde de 24 municípios da região Central pelos programas Tabela SUS Paulista e IGM SUS Paulista, ambos da Secretaria de Estado da Saúde. Os recursos também vão beneficiar 45 unidades filantrópicas.



A Tabela SUS Paulista destina R$ 11,7 milhões mensais para 45 Santas Casas e hospitais da região, além de recursos adicionais de R$ 904,8 mil, totalizando R$ 12,6 milhões – o programa corrige o subfinanciamento da tabela federal com complementação estadual para os prestadores da região. Já o IGM SUS Paulista destinará R$ 17,8 milhões a 24 municípios da região até o fim de 2024, com repasse per capita variando entre R$ 15 e R$ 40 para a melhoria da atenção primária à saúde.



Poço em Santa Lúcia



Em celebração ao Dia Mundial da Água, o governador em exercício foi ao município de Santa Lúcia, também na região Central, e fez a entrega de 78 novos poços que vão aumentar a oferta de água de qualidade no interior paulista. A cerimônia também teve a participação da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.



O investimento de R$ 85,4 milhões vai beneficiar cerca de 1,2 milhão de pessoas nas regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.



Os poços profundos são semelhantes ao entregue por Felicio na solenidade em Santa Lúcia, com capacidade para captar até 87 mil litros de água por hora. As obras foram executadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), órgão regulador de recursos hídricos vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.



Cerca de 40 municípios que receberam os poços também aderiram ao programa UniversalizaSP. A iniciativa do Governo de São Paulo oferece apoio técnico aos municípios para estruturação de modelagens para antecipar as metas de universalização de abastecimento de água e saneamento.



Obras em Paraibuna



À tarde, o governador em exercício foi à cidade de Paraibuna, no Vale do Paraíba, e inspecionou obras de infraestrutura urbana com investimento da Secretaria de Turismo e Viagens. Com investimento total de R$ 3,1 milhões, o Governo de São Paulo está construindo um Centro de Apoio ao Turista e revitalizando a região central do município.



A primeira obra, no valor de R$ 851,6 mil, prevê a implementação de um equipamento para atendimento a visitantes e infraestrutura de banheiros públicos, bicicletários e duchas. Na segunda frente de trabalho, com investimento de R$ 2,56 milhões, está sendo feita a troca de todo o calçamento do centro histórico da cidade.