Aramis inaugura loja no Shopping Morumbi com provador inteligente que utiliza IA generativa

A Aramis, marca da house of brands Aramis Inc, segue colocando em prática seu plano de inovação e expansão. Hoje, 5 de dezembro, a marca ganha novamente uma loja no Shopping Morumbi, seguindo o design pós rebranding da marca e trazendo novidades para o ambiente.

Com amplo sortimento para o espaço de 122 m², a loja conta com recursos tecnológicos avançados e video wall LED para garantir ao ponto de venda maior impacto visual e uma experiência de compra diferenciada para os clientes.

Uma das grandes novidades é o Doris Mirror, um provador inteligente que utiliza IA generativa para transformar a experiência de compra. A solução permite uma evolução onde os clientes experimentem roupas vendo o caimento no seu próprio de forma digital, sem necessidade de um provador físico.

A tecnologia, criada pela Doris, já presente no e-commerce da Aramis, agora chega à loja física avançando para uma experiência omnichanel ultrapersonalizada. “Estamos trazendo tecnologia revolucionária para aprimorar a jornada de compra, proporcionando ao consumidor uma compra mais precisa e encantadora.” – Marcos de Moraes, CEO e fundador da Doris.

A inauguração acompanha o presente momento de expansão da Aramis, que mira em novas aberturas de lojas e no objetivo da companhia em atingir R$ 1 bilhão de faturamento até 2026. Com uma grande diversidade de peças em seu portfólio, incluindo opções para todas as ocasiões, a unidade recém-inaugurada leva para o público paulistano um design contemporâneo, sofisticado, funcional e tecnológico, além do já conhecido atendimento diferenciado e exclusivo.

“O Shopping Morumbi é um shopping extremamente estratégico para nós e há tempos tínhamos a vontade de reabrir nossa loja nesse espaço. Queremos cada vez mais aumentar a capilaridade da Aramis e apresentar para o nosso público a transformação pela qual estamos passando desde 2020, ao ampliar significativamente nosso sortimento para atender a uma moda casual que acompanha o lifestyle do homem contemporâneo. Estamos diante de um rejuvenescimento e crescimento intenso da marca, oferecendo produtos de qualidade para todas as ocasiões”, comenta Richard Stad, CEO da Aramis Inc.

A Aramis já conta com mais de 120 lojas por todo Brasil, entre próprias e franquias, além de outlets e mais de 1.100 multimarcas pelo país.

Serviço: Aramis Shopping Morumbi

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Jardim das Acacias, São Paulo – SP, 04707-900

Nº da loja: Loja 15N | Piso Lazer

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 14h às 20h