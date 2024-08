Aramaçan recebe homenagem na Câmara dos Vereadores de Santo André pelo aniversário de 94 Anos

Na quarta-feira, 7 de agosto, um dia após o aniversário de 94 anos do Clube Atlético Aramaçan (CAA), foi realizada uma sessão solene na Câmara dos Vereadores de Santo André para celebrar essa data especial.

Estiveram presentes autoridades da Diretoria Executiva, CD e COF do Aramaçan, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, o presidente do Primeiro de Maio FC, Maurício de Menezes, entre outros.

O Clube recebeu das mãos do presidente da Câmara de Santo André, o vereador Carlos Ferreira, uma placa em homenagem à celebração. Além disso, durante a sessão aconteceram discursos que comoveram todos os presentes.

“Recebi muitos convites esses dias, até alguns pagos, mas só aceitei o convite para vir aqui. Em todos os lugares que eu falo sobre as minhas conquistas, eu sempre falo sobre o Aramaçan. Todas as vezes que estou correndo ou me sinto fraca, é para onde vou. O Clube é um lugar para todos e para todas as idades. Nenhuma medalha e recordes seriam possíveis se não existisse o Aramaçan”, disse Veronica Hipólito.

Veronica é atleta paralímpica que começou no atletismo no Aramaçan. Ela já conquistou medalhas de prata e bronze nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro, foi campeã mundial nos 200m rasos e vice-campeã mundial no Campeonato Mundial de Para-Atletismo Lyon 2013. Além disso, conquistou três medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto e três medalhas de prata nos Jogos Parapan-Americanos de 2019 em Lima.

Zé Eduardo, Vice-Presidente Administrativo do Aramaçan, também discursou. “Somos o maior clube do mundo com mais de 20 mil associados. Temos também o maior campeonato de associados do mundo. Nossa história foi construída por homens comprometidos e apaixonados com o intuito de ter um espaço para convivência social e esportiva, contemplando crianças, jovens e adultos. Rico legado que nos inspira para o centenário do Clube que está próximo. Viva o Aramaçan”, disse emocionado.