Aramaçan recebe 8 mil foliões nos bailes de Carnaval 2025

O Clube Atlético Aramaçan mostrou mais uma vez por que é referência em eventos carnavalescos na região do ABC. Com uma programação repleta de música, animação e muita energia, os bailes de Carnaval deste ano reuniram cerca de 8 mil pessoas em diferentes eventos que atenderam a todos os públicos e gostos. Organizado pelo CAA, os eventos contaram com apoio de Gimenes Eventos e dos patrocinadores Gran Paradiso Resort, Living Empreendimentos e Spajare Beer.

O aquecimento para o Carnaval começou no dia 22 de fevereiro, com a tradicional festa da Banda do Peru. Das 12h às 18h, os foliões aproveitaram uma tarde repleta de diversão ao som de DJ, do Bloco do Madruga e da Bateria Aramaçan, que garantiram o melhor do samba e das marchinhas. O evento contou ainda com abadá exclusivo, chope liberado para maiores de 18 anos, refrigerante, água e um delicioso lanche de pernil incluso no convite.

No dia 3 de março, a tradição carnavalesca brilhou ainda mais com a Noite de Carnaval no Salão Social do clube. A partir das 21h, os foliões viveram uma experiência inesquecível com o ritmo contagiante da Bateria da Mocidade Alegre, uma das mais premiadas do Carnaval paulista. O Pagode do Testa e a Bateria do Aramaçan também marcaram presença, garantindo a animação do público.

A diversão continuou com a Matinê de Carnaval, realizada nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, das 14h às 18h, no Salão Social e na Quadra Tropical do CAA. Com uma programação voltada para toda a família, a matinê trouxe o melhor do Carnaval infantil e recebeu influenciadores Alice Monteiro (@alicemonteiroreal) e Bielzinho Myranda (@bielzinho_myranda) no dia 2, garantindo ainda mais interatividade com o público.

No dia 4 de março, o tradicional Concurso de Fantasia deu um brilho especial à festa, incentivando a criançada a abusar da criatividade nos figurinos. Durante toda a programação, os DJs Biela e Will Tanner mantiveram a pista do Salão Social cheia, com marchinhas e ritmos carnavalescos que embalaram os foliões em um ambiente de pura alegria. O evento foi aberto para associados e não associados, com entrada gratuita para os sócios.

Com uma programação completa e muita animação, os bailes de Carnaval do Clube Atlético Aramaçan marcaram mais uma edição de sucesso e consolidaram a tradição carnavalesca do clube na região.