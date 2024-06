Aramaçan realiza eleição do Conselho Deliberativo para a Gestão 2024-2028

A eleição para o Conselho Deliberativo do Aramaçan, referente à gestão de 2024 até 2028, ocorreu neste domingo, 23 de junho, no Ginásio Álvaro Nosé. A votação, que aconteceu das 9h às 17h, contou com uma ótima presença de público com mais de 3300 votos, o que representa uma votação acima da média, sendo a maior dos últimos tempos e uma das maiores da história do Clube.

O processo eleitoral demonstrou seu caráter democrático com a participação de oito chapas, envolvendo cerca de 238 candidatos. Foram eleitos 100 conselheiros, cuja listagem completa pode ser conferida no site do CAA. A posse dos novos conselheiros está prevista para o dia 6 de agosto, quando também acontece a eleição da Mesa Diretora.

Anselmo Proença, presidente do C.D., agradeceu a participação dos associados e salientou a importância do processo democrático da eleição: “Agradeço imensamente a todos os associados que compareceram e participaram deste processo democrático essencial para o futuro do nosso clube. A ampla participação dos associados demonstra o compromisso de todos com o desenvolvimento e a evolução contínua do Aramaçan. Também gostaria de deixar um agradecimento ao empenho de toda comissão eleitoral e de todos os colaboradores que fizeram parte do pleito”.

Wilson Gomes de Souza (Soil), presidente da comissão eleitoral, também expressou seu agradecimento: “A comissão eleitoral agradece aos associados que compareceram em peso ao CAA neste domingo festivo e aos mais de 3300 votos apurados. Tudo transcorreu na mais perfeita ordem, deixando claro que o dever cívico dos aramaceanos foi muito bem cumprido. Parabéns a todos.”

Para mais informações e a listagem dos conselheiros eleitos, acesse o site oficial do CAA.