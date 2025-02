Aramaçan promove festa de Pré-Carnaval com a Banda do Peru

O Carnaval começa mais cedo no Clube Atlético Aramaçan! No dia 22 de fevereiro, das 12h às 18h, a Quadra Tropical será palco de uma festa inesquecível, reunindo muita música, animação e samba no pé.

Os participantes poderão aproveitar as músicas especialmente selecionadas por um DJ, o ritmo envolvente do Bloco do Madruga com diversas marchinhas para animar o público e o ritmo pulsante da Bateria Aramaçan.

Os ingressos garantem o direito ao abadá exclusivo do evento, chope liberado para maiores de 18 anos, refrigerante e água à vontade, além de um lanche de pernil incluso por convite.

Para associados, o ingresso custa R$ 100,00; para não-associados, R$ 130,00; jovens de 11 a 17 anos pagam R$ 50,00; e crianças de até 10 anos têm entrada gratuita, sem direito a abadá.

O pagamento pode ser feito à vista em dinheiro, débito ou crédito. Associados também têm a opção de pagamento faturado, disponível em 1x no boleto ou em até 2x no cartão de crédito.

Para mais informações, entre em contato com o Departamento Social pelo WhatsApp: (11) 97616-4065. A equipe do CAA está pronta para esclarecer suas dúvidas e compartilhar todos os detalhes da programação.