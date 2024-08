Aramaçan celebra 94 anos com tradicional Baile de Aniversário

O Clube Atlético Aramaçan, reconhecido como o maior clube da região do ABC, prepara-se para uma noite de celebração e glamour em comemoração ao seu 94º aniversário. O tradicional Baile de Aniversário, marcado para o dia 31 de agosto, promete ser um evento inesquecível, destacando-se pela elegância e a presença de ilustres convidados. A festividade ocorrerá no Salão Social do CAA, das 22h até às 4h da manhã, com a renomada Banda Época responsável pela trilha sonora da noite.

A programação inclui um jantar completo, que oferece aos presentes uma variada seleção de bebidas, entre elas água, refrigerantes, sucos, cervejas, whisky, vinho tinto e lambrusco, proporcionando uma experiência gastronômica sofisticada e completa. Além disso, as mesas, que comportam até oito pessoas, garantem aos convidados duas vagas de estacionamento, assegurando conforto e comodidade aos participantes.

Os ingressos para essa noite especial estão disponíveis para associados e não associados, ao valor de R$ 260,00 e R$ 360,00, respectivamente. As reservas podem ser feitas diretamente no Departamento Social do Clube, localizado no Prédio Administrativo, onde o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Para informações adicionais e confirmação de presença, os interessados podem entrar em contato através do telefone (11) 4972-8200, ramal 8266 ou pelo WhatsApp (11) 97616-4065.