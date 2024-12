Araçatuba recebe investimento do Programa Casa Paulista com entrega de novas moradias

A cidade de Araçatuba, localizada na região de Bauru, recebeu um investimento significativo de R$ 4,9 milhões por meio do Programa Casa Paulista, com o intuito de proporcionar a casa própria para 492 famílias. A entrega das chaves do Residencial Vida Nova Araçatuba ocorreu nesta terça-feira (10), com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, que reafirmou o compromisso do governo estadual em promover a habitação de interesse social.

Desde o início da gestão atual, mais de 43 mil unidades habitacionais foram entregues em todo o estado de São Paulo, e outras 100 mil estão em fase de construção. Durante a cerimônia, Branco destacou a importância social e econômica desse programa habitacional. “Como um dos coordenadores do plano de governo do Tarcísio de Freitas, sempre buscamos realizar o maior programa habitacional da história do estado. Estamos cumprindo essa meta e transformando a vida das famílias ao facilitar a compra da casa própria”, afirmou.

Para muitos beneficiados, como Lucimar de Lima, 38 anos, e seu marido Anderson Rodrigo, 36 anos, a conquista da moradia é um marco significativo. “Este imóvel simboliza nossa perseverança e uma vitória que esperávamos há mais de uma década. Hoje conseguimos realizar esse sonho, e o subsídio foi fundamental. A prestação será metade do que pagávamos pelo aluguel, o que aliviará muito nossa situação financeira”, celebrou Lucimar, mãe de três filhos.

Ana Costa, 26 anos, e seu noivo Andrew Dias, 27 anos, também ressaltaram a agilidade do programa. “O subsídio facilitou imensamente nossa aquisição. O processo foi muito rápido e a entrega das chaves superou nossas expectativas; foi como um presente de Natal”, compartilhou Ana.

Outro casal beneficiado, Amanda Ferreira e Maike Melgarejo, ambos com 25 anos, expressaram sua alegria por iniciarem uma nova fase em suas vidas. “É nossa primeira casa própria e marca o começo da nossa família”, disse Amanda. Eles planejam se mudar para o novo lar em janeiro, mês em que também celebram seu casamento. “Assim que obtivemos o contrato da casa, pedi-a em casamento”, revelou Maike emocionado.

O Residencial Vida Nova é composto por casas não geminadas com 43 m² de área construída em terrenos de 160 m², possibilitando futuras ampliações. Cada unidade inclui sala integrada à cozinha, dois dormitórios, banheiro e vaga de garagem. Além disso, o empreendimento oferece diversas áreas de lazer como academia ao ar livre, pista de caminhada e playground.

Cada família contemplada recebeu um subsídio no valor de R$ 10 mil através da modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), permitindo a aquisição direta junto à construtora. A construção foi realizada pela iniciativa privada com financiamento da Caixa Econômica Federal.

A modalidade CCI visa atender famílias com renda mensal de até três salários mínimos na compra de imóveis em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), dentro dos financiamentos Caixa-FGTS. Os subsídios variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil conforme a localização do imóvel e podem ser combinados com benefícios federais e uso do FGTS para facilitar o pagamento das prestações.

O programa está disponível para todos os interessados que atendam aos critérios estabelecidos e possuam habilitação aprovada pela Caixa Econômica Federal. Desde o início da atual gestão, foram alocados R$ 303,1 milhões em subsídios para a aquisição da casa própria, beneficiando cerca de 25 mil famílias e gerando um impacto econômico estimado superior a R$ 13 bilhões. Além disso, há atualmente mais de 58 mil moradias em construção com previsão de investimentos adicionais na ordem de R$ 748 milhões.