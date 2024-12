Aquecimento Global: 2024 e o Risco de Romper o Limite de 1,5°C

O ano de 2024 se aproxima com um marco preocupante na história climática do planeta, sendo projetado como o mais quente já registrado. A média de temperatura global deve ultrapassar 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, colocando em risco as metas do Acordo de Paris, firmado em 2015. Esse limite é considerado crucial para evitar consequências devastadoras, como a submersão de países insulares.

Embora o observatório Copernicus da União Europeia ressalte que seria necessário um período prolongado com temperaturas acima de 1,5°C para considerar o limite definitivamente rompido, muitos cientistas avaliam que essa meta já se tornou inalcançável. O físico Paulo Artaxo, da USP e membro do IPCC, sugere que os esforços agora devem se concentrar na contenção do aquecimento a 2°C, um objetivo que exige medidas rigorosas, especialmente por parte de países desenvolvidos e grandes produtores de petróleo.

Segundo o último relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), ainda é tecnicamente possível limitar o aquecimento a 1,5°C, mas as chances estão diminuindo rapidamente. Para isso, uma redução drástica nas emissões de gases de efeito estufa é indispensável. Em 2023, um novo recorde foi atingido, com 57,1 gigatoneladas de CO₂ equivalente lançadas na atmosfera, evidenciando a urgência de mudanças.

Pesquisadores, como Thelma Krug, destacam que não basta reduzir o desmatamento ou as emissões agrícolas; é imprescindível diminuir substancialmente o uso de combustíveis fósseis. A implementação de uma política climática consistente, tanto no Brasil quanto no cenário global, é vital para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Sem ações concretas e rápidas, os efeitos das alterações no clima continuarão a se intensificar, provocando eventos extremos cada vez mais frequentes e severos. A COP30, que ocorrerá em Belém em novembro de 2025, representa uma oportunidade crucial para reavaliar estratégias e fortalecer compromissos globais em prol da sustentabilidade.