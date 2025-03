Aquecimento da renda fixa impulsiona tecnologia em bancos

Os juros elevados no país abrem oportunidade para a valorização da renda fixa com altos retornos e baixo risco, categoria considerada mais segura. Em um cenário no qual as projeções mostram que a Selic pode chegar a 15% em 2025, esse tipo de investimento é atrativo para os brasileiros, como os títulos de CDBs, LCAs, LCIs. Em 2024, grandes bancos tiveram receita de R$ 10,2 bilhões com o volume de emissões de créditos, um aumento de 28,4% em relação a 2023.

Com a taxa de juros subindo e o mercado superativo, a tecnologia se mostra como uma solução na agilidade do atendimento digital para estas ofertas por meio dos canais bancários, além de suportar o volume de transações necessária para essas operações. O que no passado era feito de forma presencial, na agência do banco junto ao gerente, hoje, com a digitalização, essa contratação pode ser feita de forma online.

“Há 20 anos, não era possível fazer essas aplicações por meio do celular. Os sistemas legados de renda fixa não tinham capacidade de processar grandes volumes, eram mais lentos e processavam menos transações anualmente. Hoje, temos em nossos dispositivos aplicativos de instituições com uma lista de investimentos que podemos acionar de forma online e simplificada, através de um botão”, comenta Flávio Gaspar, CPO da Topaz, uma das maiores empresas de tecnologia especializada em soluções financeiras digitais do mundo.

Com a mudança da economia para um mercado inovador, sustentado por tecnologias digitais para que o consumidor tenha na palma da mão uma série de títulos para comprar e vender com facilidade, as instituições bancárias precisam de um software mais robusto, estável, atual e condizente com essa nova realidade. “É uma área da Topaz que estamos investindo, para ter esses softwares de renda fixa mais aderentes às tecnologias atuais e disponíveis em cloud para poder oferecer essa inovação para os bancos que estão passando por essa transformação e estão vivenciando a explosão de investimentos através do app”, adiciona Gaspar.

O executivo relata que a contração no mercado de renda fixa em 2025 é uma forte tendência no setor financeiro. “Popularizar essa modalidade gera uma pressão na área de tecnologia para validar grandes volumes de transações. Com o rendimento fixo relevante para este ano, oferecemos eficiência nesse processo, com um ecossistema completo de soluções tecnológicas que simplificam a gestão e que são referência no setor, para que clientes explorem o mundo dos investimentos e tenham uma experiência excepcional no mercado de capitais, privilegiando mobilidade, agilidade e inovação”, conclui o CPO da Topaz.