Aquático-SP bate recorde de passageiros transportados neste domingo (17)

O Aquático-SP, primeiro transporte hidroviário público da cidade de São Paulo, inaugurado pela Prefeitura em maio deste ano, atingiu um novo recorde de passageiros transportados em um único dia neste domingo (17). No total, 2.686 passageiros utilizaram as embarcações gerenciadas pela SPTrans para viajar pela Represa Billings. Anteriormente, o dia mais movimentado havia sido 22 de setembro, com 2.154 viajantes.

Importante meio de locomoção para os moradores da região do Cantinho do Céu, no Grajaú, aos fins de semana o Aquático-SP também recebe muitos turistas e não foi diferente neste domingo, aproveitando o belo dia de sol e tempo firme. Os milhares de passageiros fizeram suas viagens de forma rápida, segura e acessível.

Seis meses

O recorde de passageiros chega poucos dias após o Aquático-SP completar seis meses de sua implantação e mostra que o novo meio de transporte está consolidado entre os paulistanos. O primeiro transporte hidroviário público da cidade de São Paulo iniciou suas atividades em 13 de maio e, desde então, já realizou mais de 8,3 mil viagens.

São 385 mil pessoas beneficiadas nos bairros Grajaú, Cocaia e Pedreira, na Zona Sul, com uma ligação mais rápida entre os bairros Cantinho do Céu e Mar Paulista, onde estão localizados os Terminais Hidroviários. A viagem, que é feita de ônibus em cerca de 1h20 minutos, dura 17 minutos com as embarcações do Aquático-SP pelas águas da Represa Billings.

Nesse período, a operação já foi ampliada. Inaugurado com horário entre 10h e 16h e duas embarcações, atualmente já são cinco barcos funcionando de 5h às 21h.

Das cinco embarcações do Aquático-SP, duas têm capacidade para 60 pessoas, o Bororé I e o Santo Amaro. Ambas com ar-condicionado, tomadas USB, conexão de internet, espaço para duas cadeiras de rodas, sanitário acessível para pessoas com mobilidade reduzida e área para bicicletas. Desde o primeiro dia de operação já foram transportados mais de 570 passageiros com bicicletas. Duas embarcações levam até 30 passageiros, o Biguá 1 e o Biguá 2. E o barco Apurá tem capacidade para 47 pessoas. As viagens são realizadas somente com passageiros sentados.

Economia de tempo

A ligação entre os terminais Parque Linear Cantinho do Céu e o Parque Mar Paulista-Bruno Covas é realizada em um percurso de 5,6 quilômetros. O Aquático-SP trouxe significativa redução nos deslocamentos da população rumo a regiões como Santo Amaro e o Centro da cidade. O que possibilitou importante ganho na qualidade de vida das pessoas. É uma hora a menos no trânsito em cada um dos períodos do dia. Isto é, para as pessoas que utilizam o Aquático-SP na ida e na volta são duas horas que podem ser utilizadas para ficar mais com a família, descansar, estudar e até mesmo para o lazer.

Integração

E, para garantir a conexão e integração com o restante do sistema de transporte da cidade, foram criadas duas linhas de ônibus. Ambas são operadas com ônibus elétricos a bateria, reforçando a proposta de um transporte sustentável. A linha 627M-10 faz a ligação entre o Terminal Hidroviário Mar Paulista e o Terminal Santo Amaro, onde o passageiro encontra mais de 60 opções de linhas para toda a cidade e também o sistema metroferroviário. Já a linha 606C-10 é circular no bairro Cantinho do Céu, integrando o Terminal Hidroviário Cantinho do Céu aos demais itinerários que atendem o bairro. Desde o início da operação do Aquático-SP, as duas linhas já transportaram mais de 210 mil passageiros.

Os terminais Hidroviários Cantinho do Céu e o Parque Mar Paulista Bruno Covas são operados pela concessionária SPS VivaCidade – responsável pela operação de outros dez terminais urbanos da cidade, inclusive o Terminal Santo Amaro, com o qual é feita integração por ônibus. Os terminais contam com sinalização moderna, banheiros, bilheteria e bicicletário com 50 vagas cada um.