Aquário de Santos oferece programação educativa e interativa

O Aquário de Santos, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, está preparando uma programação repleta de atividades educativas e lúdicas para o mês de novembro. Destinadas a entreter e conscientizar o público infantil e geral, as ações abrangem desde atividades interativas até oficinas e seminários, visando promover a educação ambiental de forma envolvente.

Localizado na Praça Vereador Luiz La Scala s/n, em Ponta da Praia, o Aquário estará aberto para visitação de terça a domingo, das 9h às 18h, com bilheteria encerrando às 17h30. Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 (meia), sendo que menores de 7 anos e maiores de 65 têm entrada gratuita. Estudantes e professores, mediante comprovação, também usufruem do benefício da meia-entrada.

Entre os destaques do mês estão as “Mesas de Investigação Marinha e Espécies Migratórias”, agendadas para os dias 8 e 15 de novembro. Estas atividades têm como objetivo sensibilizar o público sobre as questões ambientais, ampliando o conhecimento sobre organismos marinhos e espécies migratórias.

Nos dias 13 e 19, a programação inclui uma “Enquete Interativa” sobre o tráfico de animais silvestres. A atividade busca conscientizar sobre os impactos deste crime na biodiversidade, estimulando atitudes que promovam a proteção das espécies ameaçadas.

No dia 14, será realizada uma oficina prática sobre “Compostagem e Resíduos Sólidos Orgânicos”, onde as crianças aprenderão a montar uma composteira doméstica de forma divertida. Já nos dias 21 e 29, o foco será na “Pescaria Ecológica”, atividade destinada a alertar sobre os impactos do lixo no mar e da pesca fantasma na vida marinha.

Para encerrar o mês com chave de ouro, no dia 30 ocorrerá o “Jogo da Poluição” no auditório do aquário, uma dinâmica interativa que visa discutir soluções para minimizar os impactos ambientais das atividades industriais.

Além dessas atividades pontuais, outras atrações fixas incluem exibições de filmes temáticos no Cine Aqua e exposições educativas no Espaço de Exposições do parque. O projeto “Adote um Livro” incentiva a leitura através da troca de livros entre visitantes.

Para mais informações sobre a programação ou agendamentos, interessados podem entrar em contato pelo telefone (13) 3278-7830. Em caso de chuva, as atividades externas serão transferidas para o auditório do Aquário.