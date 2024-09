Apta Regional traz inovações no 6º Simpósio de Silício na Agricultura

Benéfico para a agricultura, o silício, que favorece a sustentabilidade agrícola e ambiental, será abordado em diversas áreas. O 6º Simpósio de Silício na Agricultura, coordenado pela Apta Regional, ocorrerá de 4 a 6 de setembro em Campinas, interior de São Paulo. O evento será realizado das 8h às 17h, no auditório do Instituto Agronômico (IAC-Apta), na Avenida Barão de Itapura, 1481.

A coordenadora do Simpósio, pesquisadora Mônica Sartori de Camargo, destaca que o evento visa a ampliar e atualizar os conhecimentos nas áreas de adubação, nutrição de plantas, fisiologia vegetal, fitopatologia e entomologia. “Para isso, reunimos os mais renomados pesquisadores do Brasil, que falarão sobre o uso e a relevância do silício (Si)”.

O silício é um elemento benéfico para as plantas e pode minimizar os danos causados por estresses bióticos [doenças e pragas] e abióticos [seca, salinidade, metais pesados], aumentando a produtividade e a qualidade das culturas. “Sua utilização pode reduzir, principalmente, o uso de produtos contra ataques de insetos e pragas, além de minimizar os efeitos da seca”, detalha Mônica.

O conhecimento sobre o assunto possibilita parcerias entre os setores, visando a maior sustentabilidade agrícola e ambiental. Mônica ainda aponta que é muito importante a atualização sobre o tema nas áreas de pesquisa, ensino, comercial e para produtores agrícolas, “além de fortalecer a interação entre os setores, podendo gerar excelentes parcerias, visando a maior sustentabilidade agrícola e ambiental”.

O Simpósio, organizado pela Apta Regional de Piracicaba e patrocinado por diversas empresas e instituições, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), espera a presença de professores, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, engenheiros agrônomos, técnicos e produtores.

Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no site: Link