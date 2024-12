APSE realiza mais de 3.000 escutas qualificadas durante o ano letivo de 2024

O APSE (Apoio Psicossocial Escolar), programa da Prefeitura de Ribeirão Pires, ligado à Secretaria de Educação e Cultura, realizou, em 2024, pouco mais de 3.000 escutas qualificadas com toda comunidade escolar, com a intenção de estabelecer ambiente saudável aos estudantes, profissionais e familiares.

Durante todo o ano letivo, o APSE realizou 500 reuniões e visitou mais de 400 residências, para o acolhimento e auxílio na busca de resoluções para os problemas apresentados.

Além disso, a equipe também realizou mais de 50 atendimentos a famílias por meio da atividade “Acolher quem cuida”, que dá oportunidade para familiares de estudantes da rede a pensarem um pouco em si mesmos, em momento de autocuidado. O encontro conta com a participação da equipe Especializada da Secretaria de Educação de Ribeirão Pires.

Durante o último ano letivo, o APSE efetuou 584 escutas acolhedoras com estudantes das 33 escolas municipais que formam a rede de ensino da Estância. Além disso, o departamento também elaborou encontros e debates sobre bullying, empatia e que envolveram os alunos da cidade.

O programa atua na identificação de alunos que estejam enfrentando algum tipo de dificuldade. Com equipe formada por psicóloga, assistente social e pedagogas, o APSE inicia a avaliação para entender os encaminhamentos e abordagens que serão tomadas, sempre seguindo diretrizes legais, como o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), e prezando pelo bem-estar do aluno.