APSE e Feasa realizam palestra sobre ECA para rede municipal de Ribeirão Pires

A Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires, por meio do APSE – programa de Apoio Psicossocial Escolar, realizou na sexta-feira (16) palestra sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), fruto de parceria com a Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André). O evento, aberto a todos os profissionais da rede municipal, ocorreu no Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro.

A palestra teve como principal objetivo mostrar a importância do ECA aos profissionais da Educação e também atualizar o conhecimento e o entendimento sobre o Estatuto, que baliza alguns das principais ações da Secretaria. A apresentação do conteúdo ficou a cargo da coordenadora técnica e assistente social Maria Inês Villalva e da assistente técnica e pedagoga Priscila Ferreira Mendonça, ambas da Feasa. Todo o conteúdo foi disponibilizado em transmissão ao vivo realizada no Youtube da Prefeitura.

Durante a palestra, foi traçada toda história de políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes e que foram adotadas durantes os anos no País. O histórico serviu para mostrar a importância do ECA, de sua implementação plena e para atualizar o entendimento dos conceitos que há no documento.

“Percebemos que não havia uma política específica para cuidar de nossas crianças. Por isso, hoje, devemos exaltar os avanços trazidos pelo ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito, mas ainda falta ser efetivado por completo”, afirmou Maria Inês, durante a palestra.

Com um Anfiteatro tomado por professores e demais profissionais da rede municipal de ensino, o curso também abriu espaço para a troca de experiências entre os educadores, assim como contou roda de perguntas para as palestrantes.

“Esse tipo de palestra é importante, pois atualiza o entendimento de alguns conceitos sobre o Estatuto. O curso também serviu para que os profissionais da rede municipal saibam quais são suas responsabilidades dentro da escola, baseando-se pelo ECA”, explicou a diretora de Apoio Psicossocial Escolar, Alana Araujo Lima.

TEA – Esta sexta-feira também foi o último dia da palestra sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista), fruto da parceria da Secretaria de Educação, do Sineduc (Sindicato dos Professores da Escolas Públicas Municipais) e da Universidade Leonardo da Vinci.

O curso foi ministrado, também no Anfiteatro Municipal, pela professora Patrícia Bernardo de Souza, que fez a apresentação explicando quais as maneiras mais positivas para realizar acompanhamento a estudantes que apresentam TEA.