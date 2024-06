APSE e Educação Especializada realizam atividade de acolhimento a responsáveis por estudantes da rede municipal

A Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires, por meio da Educação Especializada e do programa APSE (Apoio Psicossocial Escolar) realizou mais um Acolher Quem Cuida, atividade que busca a conscientização dos responsáveis pelos estudantes da rede municipal de ensino que têm algum tipo de necessidade específica de aprendizado em buscar apoio e realizar um momento de autocuidado e de reflexão.

Os encontros do Acolher Quem Cuida têm a intenção de focar nos pais, mães, tios, avós e demais responsáveis pelos alunos e alunas que frequentam as unidades escolares municipais. A intenção é que estes responsáveis tirem um momento em que possam conversar sobre suas visões, seus desejos, suas preocupações e felicidades. Muitas vezes preocupado com as crianças e adolescentes, estas pessoas acaba ficando sem tempo para refletir sobre suas próprias vidas.

“Aqui realizamos atividades de acolhimento, de escuta acolhedora, tudo para que os responsáveis pelos estudantes possam ter um momento de que olhem para si próprios, trocando experiências e dividindo aflições e alegrias. Nesses encontros, queremos lembra-los que é importante que realizem o autocuidado em determinada parte do dia”, declarou a orientadora educacional, Valquíria Mendes, que participou do acolhimento.

Na reunião diversos temas foram abordados, desde perguntas sobre para qual país os responsáveis gostariam de viajar, quais filmes e livros favoritos, passando pelas atividades do dia a dia, sempre com o foco de que busquem momentos de respiro entre as atividades e possam pensar um pouco mais em si.

O APSE e a Educação Especializada realizam sempre atividades de acolhimento com a comunidades escolar, na intenção de oferecer auxílio em momentos de dificuldades enfrentadas pelos estudantes, pelos responsáveis e até mesmo para o profissional de educação.