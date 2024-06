Aproveite as férias no Museu Casa Guilherme de Almeida

O museu Casa Guilherme de Almeida, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciada pela Organização Social Poiesis, inicia o mês de julho com visitas e oficinas para o público infantil aproveitar as férias.

Fique por dentro dos destaques do museu localizado na zona oeste de São Paulo.

Brincadeiras de crianças

O núcleo educativo da Casa Guilherme de Almeida promove diversas atividades para as famílias que estarão aproveitando as férias em São Paulo. Pela visita As aventuras de Ling-Ling na casa do poeta, no dia 6/07, sábado, a partir das 11h, as crianças conhecem as travessuras do Ling-Ling, cachorro que precisa da ajuda dos participantes para lembrar onde ficam determinados objetos do museu.

Após um percurso pelo quintal do museu e entorno, os pequenos poderão criar carimbos naturais e impressão de várias texturas na oficina Carimbos com folhas. A atividade está programada para 13 e 27/06, sábados, das 11h às 12h, e também vai propor um bate-papo sobre o patrimônio natural urbano e o impacto das mudanças climáticas na cidade de São Paulo.

E a oficina de Pintura natural é voltada para bebês de até três anos acompanhados pelos responsáveis. No domingo (21), das 15h às 16h, propondo a socialização e sensibilização para o espaço museológico.

Ciclo Vozes de Oxum

Pedindo licença ao orixá das águas doces, a Casa Guilherme de Almeida continua o ciclo de conversas e trocas de saberes “Vozes de Oxum” com convidadas que se voltam à proteção das culturas e dos territórios onde vivem. No dia 15/07, segunda-feira, das 19h às 21h, o tema será Periferia no centro: ocupações em São Paulo. Para pedir interpretação em Libras, é preciso solicitar antes no site do museu (clique aqui), e a inscriçao está aberta até 14/07.

Dessa vez, o encontro traz as seguintes convidadas: Luana Morena Gomes, mulher preta, periférica, Assistente Social pela Uninove, especialista em Assessoria Técnica a Melhorias Habitacionais e Urbanas (Habitathis) na FAU-USP, e atuante na regularização fundiária em Guarulhos; e Renata Vieira Ramos, de Garanhuns (PE) e coordenadora do Movimento Social na Luta por Moradia. A concepção e mediação são de Anacleta Pires da Silva, quilombola de Santa Rosa dos Pretos, em Itapecuru-Mirim (MA), pedagoga, lavradora, poetisa, instrumentista, e integrante do Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA) da UFMA; e de Dayanne da Silva Santos, afro-indígena, educadora popular, socióloga e de terreiro, parte do GEDMMA e do Laboratório Urgente de Teorias Armadas (LUTA/URGS), além de coordenar o coletivo Encontros Marginais.

Para ficar por dentro de toda a programação, acesse o site do museu.