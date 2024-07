Aproveite as férias no Museu Casa Guilherme de Almeida

O museu Casa Guilherme de Almeida, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciada pela Organização Social Poiesis, inicia o mês de julho com visitas e oficinas para o público infantil aproveitar as férias. Fique por dentro dos destaques.

Brincadeiras de crianças

Após um percurso pelo quintal do museu e entorno, os pequenos poderão criar carimbos naturais e impressão de várias texturas na oficina Carimbos com folhas. A atividade está programada para 13 e 27/06, sábados, das 11h às 12h, e também vai propor um bate-papo sobre o patrimônio natural urbano e o impacto das mudanças climáticas na cidade de São Paulo.

E a oficina de Pintura natural, voltada para bebês de até três anos acompanhados pelos responsáveis, acontece no domingo (21), das 15h às 16h. A atividade propõe a socialização e sensibilização para o espaço museológico.

Para ficar por dentro de toda a programação, acesse o site do museu.